Neunköpfiges A capella Ensemble : "Notsi(n)gnale" feiert einen runden Geburtstag

Das neunköpfige A cappella-Ensemble „Notsi(n)gnale“ feiert am Samstag, 17. November, um 17 Uhr in der Jülicher Christuskirche, dem Ort, an dem vor 20 Jahren auch der erste Auftritt stattfand, seinen runden Geburtstag mit einem Benefizkonzert zugunsten der Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Jülich.