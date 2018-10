Benefizkonzert in der Kreuzkirche : Berührende Texte, eingängige Melodien

Seit rund 25 Jahren unterstützt die evangelische Kirchengemeinde Wassenberg ihr Diakonieprojekt des Heilpädagogischen Zentrums in Pskow in Russland. Mit einem Benefizkonzert der Band „Kreuzweise“ und der US Vocal-Band „Undivided“ in der evangelischen Kreuzkirche in Wassenberg setzte die Kirchengemeinde die Tradition der Hilfen fort. Das musikalische Programm begeisterte ein mitgehendes Publikum. Von Johannes Bindels