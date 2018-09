25 Jahre Rurtalbahn : Neue Rurtalbahn-Güterlok: Der Indemann fährt mit

Vor 25 Jahren stand die Bahnstrecke zwischen Jülich und Heimbach kurz vor der Stilllegung. Der Kreis Düren übernahm sie daraufhin von der Deutschen Bahn und wurde damit zum ersten Kreis in Deutschland, der eine ehemalige Bundesbahnstrecke in sein ÖPNV-Konzept aufnahm. So fuhr am 23. Mai 1993 die erste Rurtalbahn unter der Flagge der DKB über die Gleise. Von Kim Statzner