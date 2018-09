Berlin/Düsseldorf Sami A. soll für deutsche Sicherheitsfirma gearbeitet haben

Streit um Baesweiler Bolzplatz : Spagat zwischen Spiel- und Ruhebedürfnis ist für Kommunen schwer

Das ältere Ehepaar lebt schon sehr lange in der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kurt-Schumacher-Straße in Baesweiler. „Schon seit 50 Jahren“, sagt der Ehemann, ein 75-jähriger Rentner. Und in seinen Worten schwingt ein bisschen Stolz mit, so als wohne er eigentlich sehr gerne dort. Seit einigen Jahren allerdings ist das Glück vom trauten Heim für die beiden Senioren arg getrübt. Von Oliver Schmetz und Stephan Mohne