Zukunftswelten in Lüttich

Egal, wie alt Sie 2030 sein werden, diese Ausstellung sollten Sie erleben. Die Welt darzustellen, in der wir morgen leben werden und die großen wissentschaflichen Fortschritte der nächsten Jahrzehnte vorherzusehen war immer schon eine Herausforderung.

Es ist jedoch ein schwieriges und riskantes Unerfangen. Dabei befinden sich unser zukünftiger Lebensrahmen und die zu erwartenden Entdeckungen in der Forschung von heute bereits im Keim, insbesondere in den Universitäten. Die Ausstellung „EXPO – 2030 werde ich 20 sein“ der Gesellschaft EUROPA 5O wurde mit den Fakultäten der Universität Lüttich konzipiert, die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert. Die Ausstellung im Lütticher Hauptbahnhof Liège-Guillemins umfasst zwölf Themenbereiche: von Medizin über Städteplanung bis hin zum Sport. Aboplus verlost für diese einzigartige Ausstellung 10x2 Karten. Sie müssen sich einfach nur bewerben und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie die Tickets.

