Zukunftsweisende Forschung kennenlernen

Wie wird die Zukunft der Industrie durch das Internet beeinflusst? Wie lässt sich die Produktion von Waren durch intelligente Systeme verbessern – und wie könnte das konkret aussehen? Im Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen, das bereits seit mehr als 100 Jahren für weltweit zukunftsweisende Forschung auf dem Gebiet der Produktionstechnik steht, arbeiten Forscherinnen und Forscher aktuell am „Internet of Production“: Kann eine Maschine selbstständig ans Lager melden, wenn sie Materialnachschub braucht? Kann das Lager selbstständig den Zulieferer kontaktieren, wenn Rohstoffe nachgeordert werden müssen?

Konkret wird am Beispiel einer industriellen Feinschneideanlage am Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren untersucht, wie sich einzelne Prozesszustände, Fertigungsschritte sowie Bauteileigenschaften digital in einer vernetzten „Supply Chain“, also Versorgungskette, abbilden lassen. So soll der genaue Ablauf in der Fertigung nachvollziehbar werden.

Im Rahmen der Aboplus-Aktion von Aachener Nachrichten und Aachener Zeitung werden Forscher der RWTH interessierten Leserinnen und Lesern Rede und Antwort zu dem Projekt stehen, das seit April dieses Jahres läuft. An der Aachener Hochschule erhalten Sie schon heute einen Einblick in die Zukunft der industriellen Produktion.

