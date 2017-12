Schneebedeckte Tannenbäume sind in Efteling garantiert. Sie gehören zum Winter-Dekor von Hollands größtem Freizeitpark. Genauso wie Tausende Lichter, wärmende Lagerfeuer und spezielle Attraktionen wie eine Eis- und Langlaufbahn oder eine synthetische Schneepiste, die vom 13. November bis zum 31. Januar zu Winter-Efteling gehören.

Im magisch erleuchteten Märchenwald hat Rotkäppchen den warmen Wintermantel angezogen, während der eitle Kaiser in seinen neuen Kleidern tapfer durch die Kälte stapft. Nach Einbruch der Dämmerung bringt Eftelings große Wassershow Aquanura den tiefblauen Abendhimmel mit über 200 Fontänen zum Leuchten. Der Park hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet – auch zu Silvester. Solange das Wetter es zulässt, sind bis auf die Wasserattraktionen alle Einrichtungen im Park geöffnet. Eigens für Winter-Efteling wird zudem eine Langlaufloipe errichtet. Sportlich geht es auch im neu gestalteten Eispalast zu: Schlittschuh-Läufer fühlen sich hier an einen zugefrorenen See versetzt. Kinder können auf schlossförmigen Hüpfburgen springen und von drinnen nach draußen rutschen. Die Schneeprinzessin und der Feuerprinz sorgen derweil mit Gesang und Tanz für Unterhaltung – auch an den Lagerfeuern, denen sie mit ihrem Pferdeschlitten täglich einen Besuch abstatten. Wir verlosen insgesamt 10x2 Tickets für den Freizeitpark Efteling unter unseren Lesern. Machen Sie mit und mit ein wenig Glück können Sie das Winterwunderland erleben.

Gewinnspiel

Zeitraum: Ticketseinlösbarbis zum 11. Februar 2018

Öffnungszeiten bis 31.01.2018

•Montag bis Freitag: 11-18 Uhr

• Samstag und Sonntag: 11-19 Uhr

• 23. Dezember 2017 bis einschließlich 7. Januar 2018 11-20 Uhr

• 31. Dezember 2017: 11-18 und 19-1 Uhr nachts

• ab 01.02.2018 andere Öffnungszeiten

Und so machen Sie mit: Einfach anrufen unter der Telefonnummer 01379-88491111 oder eine SMS mit dem Stichwort „azan efteling“ an 1111 schicken

(Bei SMS-Teilnahme bitte Namen, Adresse und Kundennummer angeben). Teilnahmeschluss ist der 6.12.2017, 24 Uhr, Die Gewinner werden per Los ermittelt und informiert. Gewinnspielteilnahme aus Belgien oder den Niederlanden**.