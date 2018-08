Wenn die Notrufnummer 112 klingelt

Wenn im Kreis Heinsberg der Notruf 112 gewählt wird, weil schnelle Hilfe benötigt wird, sei es nach einem Unfall, bei einem Brand oder in einer anderen Notlage, dann laufen alle Fäden in der Leitstelle des Kreises Heinsberg zusammen. Sie ist im Erkelenzer Feuerschutzzentrum untergebracht. Rund fünf Millionen Euro sind dort jetzt investiert worden, um dieses Zentrum auf den modernsten Stand der Technik zu bringen. Aktuell läuft noch der Bau einer neuen Halle für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

Die Einsatzstatistik ist beeindruckend: Mehr als 30 000 Notfalleinsätze, die vom Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarztfahrzeugen zu leisten waren, knapp 10 000 Krankentransporte sowie rund 1 500 technische Hilfeleistungen und 660 Brände, welche die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan riefen, sind im vergangenen Jahr in der Leitstelle gezählt worden. Unter den 150 000 eingehenden Anrufen sind 45 000 alleine unter der Notrufnummer 112.

Die Abonnenten erfahren bei ihrem Besuch in der nagelneuen Leitstelle, was dort passiert, wenn die 112 klingelt, wie die Mitarbeiter der Leitstelle den Notruf annehmen, verantwortungsvoll die Lage einschätzen müssen und dann die erforderlichen Kräfte alarmieren – all das natürlich blitzschnell. Die Besucher erfahren, wie die Leitstellenmitarbeiter möglicherweise sogar die Erste Hilfe vor Ort über Telefon anleiten und das Geschehen schließlich bis zum Einsatzende koordinieren – falls beispielsweise Verstärkung alarmiert werden muss oder freie Betten in Krankenhäusern erkundet werden müssen. Und sie erfahren, wie sich die Leitstelle auf vorhergesagte Unwetter oder auf unerwartete Großschadenslagen einstellt.

Erkelenz

Termin: Mittwoch, 19. September 2018, 14.30 Uhr

Ort: Leitstelle in Erkelenz

Leistungen: • Führung unter fachkundiger Leitung

Bewerbung: Schriftlich bis 29.08. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Leitstelle“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Personen pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen • Per E-Mail:

bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Begrenztes Kontingent. Benachr. in der KW 36..Eigene An und Abreise.