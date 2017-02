Vom Palast Barberini zum Museum der Moderne

Der Alte Markt war einst das Herzstück der preußischen Residenz. Über 250 Jahre ist es her, dass Friedrich II. das Palais Barberini nach dem Vorbild eines römischen Palastes erbauen ließ. Im Krieg wurde der Palast zerbombt und feiert 2017 seine Wiederauferstehung. Das Privatmuseum wird künftig spektakuläre Werke Klassischer Moderne bis zeitgenössischer Kunst zeigen. Zu Ostern holt die Ausstellung Werke berühmter Impressionisten wie Monet, Renoir und Caillebotte nach Potsdam, sowie Klassiker der Moderne mit Liebermann, Munch, Nolde und Kandinsky.

Zu Pfingsten bewundern Sie „Amerikas Weg in die Moderne“ mit Werken von Hopper bis Rothko. Natürlich hat die UNESCO Weltkulturerbe-Stadt Potsdam auch sonst einiges zu bieten. In den vergangenen 300 Jahren wandelte sich die Garnisonstadt zu einer der prächtigsten Residenzstädte Europas und vor allem wegen seiner Schlösser ist Potsdam weltberühmt. Sie residieren direkt in der Innenstadt am Holländischen Viertel, welches mit seinen Antiquitätengeschäften, Restaurants und Cafés Anziehungspunkt für viele Gäste ist. Das NH Potsdam ist ein wunderschönes Gebäude mit einer Fassade aus dem frühen 19. Jahrhundert und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß schnell zu erreichen.

Termine: 15. - 17.04.2017 (Ostern) 03. - 05.06.2017 (Pfingsten)

Leistungen: • 2 Übernacht. im NH Potsdam

• 1 x reichh. Frühstücksbuffet

• 1 x Teilnahme am großen Oster-/Pfingstbrunch am Sonntag

• Oster-/Pfingstkörbe bei Anreise

• 2-Gänge-Abendessen am Anreisetag inklusive Aperitif

• Eintrittskarte für das neue Museum der Moderne im Barberini-Palais

• 5,- €-Wertgutschein für den „besten Käsekuchenladen der Stadt“

Preis: 188,- € p.P. im DZ/(Ostern)

199,- € p.P. im DZ/(Pfingsten)

30,- € Einzelzimmerzuschlag

Voranreise/Verlängerungsnacht inklusive Frühstück:

55,- € p.P. im DZ (Ostern)

65,- € p.P. im DZ (Pfingsten)

15,- € Einzelzimmerzuschlag

Infos und Buchung:

• Tel. 0541/7605205 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) oder per E-Mail: info@hkr-reise.de

• bei Buchung bitte „V1202/Potsdam“ angeben.

Eigene An- und Abreise. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Preis zzgl. Citytax.

Angebot nur für Abonnenten.