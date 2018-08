Viel Show rund um Araber-Hengste

Das All Nations Cup Festival, die große unterhaltsame Araber-Show, findet vom 27. – 30. September zum 36. Mal in der Soers statt.

„Aachen ist ein Fixpunkt in jedem Jahr“, versichert Organisator Karl-Heinz Stöckle. Auch in diesem Jahr werde wieder ein großes Teilnehmerfeld und ein illustres Publikum erwartet. Natürlich wird der Schlusstag des Festivals auch wieder der Aboplus-Tag sein. Im Vergleich zum Jubiläumjahr 2017 mit dem Auftritt von Star-Tenor Paul Potts wurde der Aboplus-Preis für die treuen Besucher wieder auf 10 Euro gesenkt, beinhaltet aber wie zuvor eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vom Café Liège. Hierfür stehen 400 Tickets im Vorverkauf zur Verfügung (freie Sitzplatzwahl). An der Tageskasse sind diese Tickets nicht erhältlich. Hier kostet die ganz normale Karte 15 Euro. Von Donnerstag bis Samstag ist der Eintritt kostenlos. Weitere Verbesserung: Es wird eine Moderation in deutscher Sprache geben. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird erneut Jupp Ebert auftreten. Am Samstag singt „The Voice“ in der Mittagspause um 12 Uhr. Zudem wird er am Sonntag zusammen mit dem Chor der Aachener Domsingschule zu sehen und zu hören sein u.a. mit der Michael-Jackson-Hymne „Heal the World“, die Martin Ernst, Band-Leader der „RTL-Allstars“, eigens dafür arrangiert hat.

Vorteilspreis

Termin:

Sonntag, 30. September 2018, Einlass ab 9 Uhr (Nat. Championate), Beginn Hauptveranstaltung: 13 Uhr

Ort:

Albert-Vahle-Halle, Albert-Servais-Allee 50, Aachen

Vorverkauf:

10,- € statt 15,- € in allen VVK-Stellen des Zeitungsverlags Aachen (s. 1. Lokalseite), gegen Vorlage der Aboplus-Karte (max. 4 Tickets pro Karte). Der Eintritt für Kinder unter 12 Jahren ist frei.

Tageskasse:

15,- € (Es gibt dort keine Karten mit Aboplusvorteil)

Aboplusvorteil:

5,- € Ermäßigung plus 1 Tasse Kaffee/1 Stück Kuchen (pro Ticket)

Weitere Infos:

www.vzap.org/www.all-nations-cup.org

Begrenztes Kontingent.