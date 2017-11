Traumhaft schön

Aachen darf sich auf ein Highlight für die ganze Familie freuen: Am Sonntag, 12. November 2017, kommt „Aschenputtel – das Musical“ mit zwei Vorstellungen um 11 Uhr und 15 Uhr in das Eurogress.

Es ist die ewig junge Geschichte der Brüder Grimm – aufgeführt vom Theater Liberi: Trotz aller Widrigkeiten am Hofe ihrer Stiefmutter lässt sich das brave Waisenmädchen Aschenputtel nicht unterkriegen. In ihrer Gutmütigkeit und mit ihrem reinen Herzen bleibt sie unerschütterlich, erträgt die fortwährenden Demütigungen und hält an ihrem Traum vom Glück fest!

Ein mutiges Mädchen

Eines Tages, so will es das Märchen, begegnet Aschenputtel zufällig ihrem Traumprinzen. Aschenputtel nimmt das Schicksal in die Hand und macht sich auf zum Hofe des Königs. Dort trifft sie auf den lustigen Hofnarren, den gar nicht so königlichen König und den geheimnisvollen Botenjungen, nichtsahnend, dass dieser in Wirklichkeit der Prinz selbst ist. Das Abenteuer des tapferen Mädchens, begleitet von den poppigen Musical-Hits der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker, nimmt seinen Lauf: Mit Hilfe einiger magischer Zaubereien der guten Fee erhält sie ein traumhaft schönes Kleid und gelangt damit auf den Ball des Königs. In der unterhaltsamen Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder gibt es eine Stiefmutter, die nur auf den allerersten Blick als hysterische Zicke daherkommt, einen König mit Hip-Hop-Genen, der über ein Reich der Spaßvögel herrscht, und natürlich die Protagonistin: Eine moderne Cinderella, die uns lehrt, dass es in der Liebe nicht um Oberflächlichkeiten geht. Sichern Sie sich Tickets für dieses Familien-Spektakel und genießen Sie das Musical im Aachener Eurogress.

25% Preisvorteil

Termin: 12. November 2017, 11 und 15 Uhr

Ort: Eurogress, Monheimsallee 48, Aachen

Preise: Für Erw.: 25,- / 22,- / 18,- € (regulär)

Aboplus: 18,75 / 16,50 / 13,50 €

Für Kinder von 3 bis 14 Jahre: 23,- / 20,- / 16,- € (regulär)

Aboplus: 17,25 / 15,- / 12,- €

inkl. aller VVK-Gebühren, ab 15,- € zzgl. 1,- € Systemgebühr erhältlich in allen VVK-Stellen des

Medienhauses Aachen