Top-Show mit dem US-Musiksuperstar

Im Zuge der Veröffentlichung seines heiß ersehnten Albums Man Of The Woods, seiner Performance in der Halbzeitpause des Super Bowl und der Tourankündigung in der letzten Woche bestätigte Justin Timberlake aufgrund der anhaltenden Nachfragen jetzt Zusatzshows in Köln, Hamburg, Berlin, Zürich und Frankfurt.

Alte Hits und neue Songs

Timberlakes viertes Studioalbum Man Of The Woods erschien am Freitag, 2. Februar 2018, gefolgt von seinem dritten Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow, dem meist gesehenen Musikevent des Jahres. Zuletzt reiste Timberlake 2013 und 2014 mit seiner von Fans und Kritik gefeierten The 20/20 Experience World Tour rund um die Welt.

Unsere Leserinnen und Leser haben nun die Möglichkeit, den US-Superstar live zu erleben. Justin Timberlake tritt am 22. Juli 2018 um 19.30 Uhr in der Kölner LANXESS arena auf. Neben den Hits seines aktuellen Albums dürfen sich die Fans auch über den ein oder anderen älteren Hit des Sängers freuen. Aboplus hat dabei ein ganz besonderes Paket im Angebot. Sie verfolgen das Konzert von Top-Sitzplätzen im Balkon-Bereich des Restaurants „Backstage“. Und dabei dürfen Sie sich ab dem Einlass und bis zum Veranstaltungsende am reichhaltigen Buffet im „Backstage“ ausgiebig bedienen. Dort warten verschiedene Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts sowie eine große Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks auf Sie.

Vorteilspreis

Termin: 22. Juli 2018, 19.30 Uhr

Ort: LANXESS arena, Köln

Leistungen: • Sitzplätze auf dem Balkon des Restaurants „Backstage“

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts sowie eine Auswahl an

alkoholischen Getränken und Softdrinks ab Einlass um 18 Uhr bis zum Veranstaltungsende

Preis: 107,- € p.P. (für Abonnenten)

regulärer Preis: 169,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215,

(nur Ticket-Hotline, keine Beratung) www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und

Abreise. Karten sind vom Storno ausgeschlossen.