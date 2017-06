Tanzspektakel beim Kölner Sommerfestival

Das Kölner Sommerfestival feiert in diesem Jahr vom 22. Juli bis 20. August sein 30-jähriges Jubiläum. Unsere Leser sind dazu eingeladen, mitzufeiern.

Das Festival präsentiert ausgewählte Highlights der internationalen Bühnenkunst – vom rauschhaften Schatten- und poetisch-humorvollen Maskentheater, über sinnlich-getanzte Musical-Erlebnisse bis zu herausragendem Modern Dance. Anlässlich des Geburtstags verlost Aboplus ein besonderes Paket. Zur VIP-Premiere von Shadowland 2 am 26. Juli 2017 um 20 Uhr stellen wir zwei exklusive Tickets zur Verfügung. Als besonderes Highlight erleben die Gewinner die Stars auf dem Roten Teppich hautnah und tanzen mit ihnen und den Darstellern der Show auf der anschließenden Premierenfeier. Um das Paket perfekt zu machen, gibt es eine Übernachtung im 4-Sterne Maritim Hotel Köln am Heumarkt dazu und die Gewinner können den nächsten Morgen mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen.

Termin: Mittwoch, 26. Juli 2017, 20 Uhr, VIP-Premiere Shadowland 2

Leistungen: • exklusive Tickets für die Premiere

• Teilnahme an der Premierenfeier

• Übernachtung und Frühstück im 4-Sterne Maritim Hotel Köln

Und so machen Sie mit: Einfach anrufen unter der Telefonnummer 01379-88491111 oder eine SMS mit dem Stichwort „azan premiere“ an 1113 schicken

Benachrichtigung in der KW 25. Eigene An- und Abreise.

Doch das ist längst nicht alles, was das Kölner Sommerfestival in diesem Jahr zu bieten hat. Am 22. und 23. Juli tritt die Berliner Familie Flöz mit ihrem Teatro Delusio in der Domstadt auf. Die Aufführung ist eine hinreißende Liebeserklärung an das Theater selbst. Das weltweit umjubelte Stück spielt mit den unzähligen Facetten der Theaterwelt, seinen Stoffen, seinen Genres und seinem Personal vor und hinter der Bühne.

Nicht weniger interessant ist das Alvin Ailey American Dance Theater aus den USA, welches vom 8. bis zum 13. August in Köln gastiert. Die Tänzer mixen verschiedene Stile zu einer besonderen Komposition.

Ein weiteres Highlight erwartet unsere Leser am 20. August, wenn Tanguera, das Tango-Musical aus Argentinien, aufgeführt wird. Aboplus hat für diesen Termin eine 25-prozentige Ermäßigung auf den Ticketgrundpreis im Angebot.

Termin: Sonntag, 20. August 2017, 15 Uhr, Tanguera

Leistungen: • 25 Prozent Ermäßigung auf den Ticketgrundpreis von 46,50 € p.P. (zzgl. Gebühren,

solange der Vorrat reicht, gilt nicht für bereits ermäßigte Tickets). Die Tickets sind in allen VVK-Stellen

des Medienhauses Aachen (s. 1. Lokalseite) erhältlich.

