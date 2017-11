Süße Leckereien

Berliner, Muzenmandeln und mit Eierlikör gefüllte Krapfen – kaum ist Weihnachten mit Spekulatius, Stollen und Spritzgebäck vorbei, stehen schon die nächsten Leckereien aus Teig auf dem Kaffeetisch.

Aber wie bekommen eigentlich Muzemändelchen ihre besondere Form? Was gehört alles in einen guten Berlinerteig, damit die Ballen auch schon aufgehen? Und wie kommt der Eierlikör in die Krapfen? Für Hobby-Bäcker und solche, die es werden wollen, öffnen die beiden Dürener Bäcker Hans-Heinrich und Matthias Reinartz, übrigens Vater und Sohn, im Januar ihre Backstube an der Oberstraße in Düren. Klar, dass die Teilnehmer an diesem Nachmittag nicht nur viel zu entdecken bekommen, sondern auch selbst Hand anlegen dürfen. Und ganz sicher kann am Ende des Tages jeder auch ein leckeres Backrezept und sein Tütchen selbst gebackene Muzen mit nach Hause nehmen. Und übrigens: In der Backstube der beiden Reinartz-Männer wird nicht nur mit echten Profis, sondern auch mit preisgekrönten Bäckern gebacken. Vater Hans-Heinrich hat schon unzählige Auszeichnungen gewonnen. Und Sohn Matthias, der erst in diesem Jahr seine Ausbildung als Innungsbester abgeschlossen und parallel dazu auch noch ein Betriebswirtschafts-Studium absolviert hat, hat beim Landeswettbewerb der Bäcker in Olpe einen tollen zweiten Preis gewonnen. Aufgrund der Exklusivität dieses Angebots kann nur eine Person pro Bewerbung berücksichtigt werden.

Düren

Termin: 17. Januar 2018,ab 15 Uhr

Ort: Bäckerei Reinartz, Düren

Leistungen: • Backworkshop

• 1 Tütchen selbst gebackene Muzenmandeln

• 1 Backrezept zum Mitnehmen

Bewerbung: Schriftlich bis 29.11. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Bäcker“, Ihrer Kundennummer, Alter, Name, Adresse, aufgrund der Exklusivität nur 1 Person pro Bewerbung

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 49. Eigene An- und Abreise.