Das Konzept ging auch in der siebten Staffel von „The Voice of Germany“ beim Fernsehpublikum voll auf: Die Jurymitglieder –

Samu Haber, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen 4, die ECHO-Gewinnerin Yvonne Catterfeld sowie erstmals Mark Forster – entscheiden bei den Blind Auditions einzig nach dem Sound der Stimme, ob sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin als Coaches in die nächsten Runden begleiten wollen. Und für die Talente, die es unter all den Bewerbern geschafft haben, zu den Blind Auditions eingeladen zu werden, ergibt sich die einzigartige Chance: eben nur anhand ihrer Performance ausgewählt zu werden. Äußerlichkeiten, Alter, Look spielen keine Rolle. Kein Klimbim, nur die Stimme zählt.



Vier Finalisten am Start



Natia Todua hat sich den Titel „The Voice of Germany” 2017 geholt. Sonntag Abend gewann die 21-jährige das Finale. Sie und die drei Finalisten Benedikt Köstler, BB Thomasz und Anna Heimrath sowie zwei weitere Kandidaten der aktuellen Staffel gehen jetzt auf große Tour und kommen am 16. Januar 2018 in die Arena Kreis Düren, um dort ihre starke Stimmen dem Publikum zu präsentieren. Und Sie haben nun die einmalige Möglichkeit, Karten für dieses tolle Konzert zu gewinnen. Zusätzlich winkt noch ein Meet&Greet mit den Sängerinnen und Sängern. Wir verlosen ingesamt 2x2 Tickets plus das Treffen mit den Musikern unter unseren Lesern. Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück dieses tolle Event.

Termin: Dienstag, 16. Januar 2018, 19.30 Uhr

Ort: Arena Kreis Düren

Bewerbung: Schriftlich bis 20.12. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse und Mobilnummer, unter der Sie erreichbar sind. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen an der Veranstaltung nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „voice“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Benachrichtigung in der KW 1. Eigene An- und Abreise.