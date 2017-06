Spitzensport aus der Nähe erleben

Das CHIO in Aachen ist das Mekka des Pferdesports. Jedes Jahr im Sommer treten die besten Reiterinnen und Reiter der Welt in der Soers an, um in spannenden Wettbewerben die Champions zu küren. Angefeuert werden sie dabei von begeisterten Zuschauern auf den Tribünen des Reitstadions.

Wettbewerb am 19. Juli

Vom 14. bis 23. Juli 2017 findet in diesem Jahr das Aachener Reitturnier auf dem ALRV-Turniergelände statt. In den fünf Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Voltigieren und Vierspännerfahren wollen sich Mensch und Tier erneut messen. Traditionell ist am Mittwoch, 19. Juli, bereits die komplette Weltspitze des Reitsports im 40 000 Zuschauer fassenden Hauptstadion zu sehen, denn eine der prestigeträchtigsten Springprüfungen beim CHIO steht an: der Turkish Airlines-Preis von Europa. Die Zeitsprungprüfung mit einem Umlauf und einem Stechen gehört zu den spannendsten Wettkämpfen während der Turnierwoche.

Neben den sportlichen Highlights, sind auch die besondere Atmosphäre und das Flair des CHIO Aachen ein Besuch wert. Im weißen Zeltdorf des Turniergeländes laden Aussteller und Gastronomen zum Verweilen ein. Als Abonnent unserer Zeitung kommen Sie in den Genuss eines ganz besonderen Vorteils: Im Soerser Zelt erwarten Sie qualitativ hochwertige Speisen vom Buffet oder à la carte zu Vorteilspreisen. Denn auf Ihren Verzehr erhalten Sie einmalig einen Rabatt von 20 Prozent. Tauchen Sie ein in die Welt des Reitsports und erleben Sie dieses Großereignis aus nächster Nähe und mit bestem Blick auf den Wettkampf.

Vorteilspreis

Termin: 19. Juli 2017

Leistungen: • Überdachter Sitzplatz im Hauptstadion beim Preis von Europa

• Einmalig 20 Rabatt am 19.07.2017 auf den Verzehr im Soerser Zelt, CHIO Gelände,

gegen Vorlage eines Tickets „Aboplus-Vorteil“

Preis: 21,- € p.P.(nur Abonnenten)

Tickets mit Aboplus-Vorteil sind erhältlich in allen Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen (s. 1.Lokalseite) gegen Vorlage der Aboplus-Karte (max. 4 Vorteils-Tickets pro Aboplus-Karte).