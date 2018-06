Sich mit Krav Maga effektiv verteidigen

Krav Maga ist ein modernes und praxiserprobtes Selbstverteidigungssystem. Einfach zu erlernen, weil es auf natürlichen Reflexen basiert, ist es in der Anwendung gegen einen oder mehrere Angreifer äußerst effizient.

Es gibt nur ein Ziel: Gewalttätige Auseinandersetzungen möglichst unbeschadet zu überstehen oder wenigstens zu Überleben. Von der israelischen Armee entwickelt und früher als Geheimtipp bei der militärischen Ausbildung gehandelt, boomt dieses Nahkampfsystem weltweit. In diesem Buch werden nicht nur über 100 Krav-Maga-Techniken zur Selbstverteidigung erklärt und auf mehr als 160 Fotos abgebildet, sondern auch anhand der Prinzipien, die dieses System so erfolgreich machen, methodisch erklärt. Es geht um fundierte Grundlagen als auch um Techniken für Fortgeschrittene, die abhängig von der Distanz zum Angreifer beschrieben werden. Effektive Techniken zur Selbstverteidigung – Krav Maga ist keine traditionelle oder wettkampforientierte Kampfkunst sondern reine Selbstverteidigung. Dabei geht es ums pure Überleben. Die Techniken werden stetig weiterentwickelt und an aktuelle Bedrohungslagen angepasst. Das zweite Buch des Autors zeigt auf, was Krav Maga wirklich ausmacht, gibt Tipps für Übungen und die Weiterentwicklung der Techniken.

Interessantes über den Krav Maga-Autor Carsten Draheim

Carsten Draheim ist Inhaber des Krav-Maga-Instituts, dem größten Anbieter für das israelische Selbstverteidigungssystem im deutschsprachigen Raum. Er ist zudem vom Verteidigungsministerium bestellter Nahkampfausbilder für Soldaten bei der Bundeswehr und Dienstleister in diesem Bereich für die Polizei des Landes NRW. Als S.W.A.T.-Instructor bildet er international Angehörige von Militär und Polizei aus und ist Military Director des größten israelischen Krav-Maga-Verbands der Welt. Zusammen mit seinem Ausbilder- Team vom Krav-Maga-Institut leitet er über 1 000 Selbstverteidigungs-Unterrichtseinheiten pro Jahr und gilt somit als einer der erfahrensten Krav-Maga-Ausbilder.

Und mit ein wenig Glück können Sie das Buch „Krav Maga – Effektive Techniken zur Selbstverteidigung“ bald in Ihrem Regal stehen haben, denn Aboplus verlost 20 Exemplare dieses Fachbuchs.

