Service rund um Haus und Garten

Die Arbeiten rund um eine Immobilie können aufwendig und arbeitsintensiv sein: das Kehren von Auffahrten und Wegen, die Pflege von Grünflächen, kleinere Reparaturen oder die Organisation der Müllabholung sind nur einige Beispiele hierfür.

Wenn die Sonne draußen scheint, will man in der Regel lieber bequem im Liegestuhl sitzen und seine Tageszeitung genießen, anstatt die lästige Gartenarbeit wie das Rasenmähen zu erledigen. Diese zeitaufwendigen Dinge können Sie besser von einem Profi erledigen lassen. So bleibt Ihnen auch mehr Zeit zur Entspannung.

Seit 1998 gibt es in Aachen den Mark Reinhardt Hausmeisterservice und Gebäudereinigung. Die Firma Reinhardt ist Spezialist für den technisch einwandfreien Zustand und die Sauberkeit von Immobilien – innen und außen! Neben wöchentlichen bzw. 14-tägigen Einsätzen sind auch Termine auf Abruf und ohne feste Bindung möglich. Darüber hinaus gibt es auch den Mülltonnenservice.

Im Rahmen von Aboplus erhalten Sie auf den Hausmeister-Service sowie Gartenarbeiten (zum Beispiel Rasen mähen oder Grünschnitt) einen Rabatt über 25 Prozent im Zeitraum von Juni bis August 2017. Genießen Sie so die neu gewonnene Freizeit.

Vorteilspreis

Zeitraum: Juni bis August 2017

Leistungen: • 25 Rabatt auf Gartenarbeiten und Hausmeister-Service für Privat-Haushalte

Buchung: Mark Reinhardt

Hausmeisterservice/Gebäudereinigung, Severinstraße 88, 52080 Aachen

Tel.: 0241/ 811 11

info@aachen-hausmeister.de

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.