Schaurig-schöne Show

Vom 3. bis zum 21. Oktober 2017 kommt das Enfant Terrible des Musicals – nach drei Jahren Pause und allerorts ausverkauften Häusern – endlich wieder nach Deutschland zurück und feiert den Auftakt seiner Europatournee in Köln:

die Rocky Horror Show! Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte – inszeniert unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard OBrien. Das bedeutet: Ab Oktober 2017 sind im Musical Dome wieder Straps und Stilettos angesagt. Es wird gerufen, gebuht und mit Lichtern geschwenkt, was das Zeug hält, wenn es in der Domstadt wieder heißt: „Let’s do the Time Warp Again!“ Aus diesem Grund verlost Aboplus drei exklusive Fanpakete. Diese beinhalten Eintrittskarten für insgesamt vier Personen sowie die passenden Fanbags. Zum ersten Mal ist die Rolle des Erzählers mit der bekannten Schauspielerin Annette Frier weiblich besetzt. Sky du Mont ist ein weiterer Erzähler.

Exklusiv

Termin: 14. Oktober, 14.30 Uhr

Leistungen: • Eintrittskarten für je vier Pers.

• jeweils eine Fanbag p.P.

Und so machen Sie mit:

Einfach anrufen unter der Telefonnummer 01379-88491113 oder eine SMS mit dem Stichwort

„azan rocky“ an 1111 schicken

Eigene An- und Abreise. Die Teilnehmer werden in der KW 39 benachrichtigt.

Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die

Zeitungsverlag Aachen GmbH,

Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Teilnahmeberechtigt sind alle Aboplus-

Kunden ab 18 Jahre. Mitarbeiter der

Zeitungsverlag Aachen GmbH und deren

Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*50 Cent aus dem deutschen Festnetz,

ggf. abweichende Mobilfunkpreise.

**Gewinnspielteilnahme aus „B“ oder „NL“

Wichtig: Bei diesen Telefonnummern

nicht die Landeskennung für Deutschland

vorwählen!



Tel. 043 6013446 (Niederlande)

Di.-Mi. 7.30-18.00 Uhr (Inlandsgespräch)

Bitte Stichwort der Aktion angeben.