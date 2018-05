Risiken minimieren

Die Knochensubstanz verringert sich häufig mit steigendem Alter. Die Knochen können den Kräften, denen sie täglich ausgesetzt sind, dann nicht mehr standhalten und können brechen. Wenn die Knochendichte stark abnimmt, spricht man auch von Osteoporose oder Knochenschwund. Häufig wissen die Betroffenen nicht, dass sie an Osteoporose leiden. Die Krankheit entwickelt sich schleichend und still und zeigt sich oft erst bei einem Knochenbruch.

Es gibt vielfältige Einflussfaktoren, die das Risiko einer Erkrankung begünstigen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, ältere Menschen häufiger als jüngere, Raucher häufiger als Nichtraucher. Ebenso vielfältig wie die Einflussfaktoren sind auch die Krankheitsbilder und die Behandlungsmethoden. Deshalb bedarf es bei Osteoporose einer individuellen und fachlich kompetenten Beratung. MedAix und die Barmer bieten in Zusammenarbeit mit Dr. Eichhorn aus dem Praxiszentrum Elisengalerie eine kostenlose und unverbindliche Osteoporose Sprechstunde an. Nach Abklärung der Risikofragen kann bei Bedarf eine Knochendichte-Messung durchgeführt werden, die ebenfalls kostenlos angeboten wird. Dr. Eichhorn ist mit dem Zertifikat „Osteologische Schwerpunktpraxis“ ausgestattet und erfüllt höchste Qualitätskriterien in Diagnostik und Therapie.

Exklusive Messung

Termine: 16. und 17. Mai 2018, 9 Uhr und 17 Uhr

Leistungen: • Kostenlose Sprechstunde mit Knochendichte-Messung

Anmeldung beim Veranstalter: MedAix Aachen unter Tel. 0241/4019605

