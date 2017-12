Reise durch Aachens vielfältige Bierkultur

Wasser, Hefe, Hopfen, Malz – das sind die Zutaten, aus denen seit Jahrhunderten eines der beliebtesten Getränke der Welt gebraut wird: das Bier. So simpel die Zutaten sind, so groß ist die Vielfalt. Auch in Aachen gab es bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Brauereien, die dem deutschen Reinheitsgebot von 1516 bei der Herstellung ihrer Produkte folgten. Degraa, Decker, Walfisch, Aachener Bürger Bräu – einst in aller Munde, sind die alten Aachener Biermarken heute verschwunden und damit auch ein bedeutendes Stück Kultur und Wirtschaftsgeschichte unserer Stadt.

„Für mich en Jedeck!“

Unsere Leser haben am 18. Januar 2018 die Möglichkeit die aktuelle Ausstellung „Bier und Wir“ im Centre Charlemagne auf einer rund 90-minütigen Führung mit Manfred Bi(e)rmans kennenzulernen. Der Clou an dieser Führung: Manfred Birmans wird Ihnen die Welt der Aachener Braukunst auf Öcher Platt erklären. Im Anschluss an die anekdotenreiche und informative Führung kehrt die Gruppe dann in das Bistro „Karls“ im Centre Charlemagne ein, wo auf jeden der Teilnehmer ein sogenanntes „Gedeck“ – bestehend aus Cornelius-Bräu-Bier (hell oder dunkel) plus einem Kaiser-Karl Kräuterlikör oder Aachener Printenlikör wartet.

Termin: Donnerstag, 18. Januar 2017 ab 18 Uhr

Ort: Centre Charlemagne, Aachen

Leistungen: • Führung auf Öcher Platt mit Manfred Birmans durch die Ausstellung „Bier und Wir“

• 1 Gedeck (bestehend aus einem Bier und einem Likör) pro Person

Teilnahmegebühr: 8,- € p.P.

Bewerbung: Schriftlich bis 06.12. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Gegebenfalls Auslosung der freien Plätze. Benachr. in der KW 50.