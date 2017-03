Radeln Sie mit uns entlang der Rur

Die Rur ohne „h“ entspringt im belgischen Venn, fließt durch das gesamte Verbreitungsgebiet unserer Zeitung und mündet schließlich bei Roermond (Roer = Rur und auch so ausgesprochen) in die Maas.

In einem speziell entwickeltem Angebot machen wir die Rur für Sie als Aboplus-Kunden in fünf Etappen erlebbar. Alle Touren sind als Rundstrecke konzipiert: der Ausgangspunkt der Etappe ist auch das Ziel. Wo es möglich ist, haben wir eine Anreise mit der Bahn berücksichtigt.



Die Rur stets in der Nähe, erleben Sie das Venn, die Eifel und ihre Hecken, den Nationalpark, die Buntsandsteinfelsen, den Tagebau, die Festungsstadt oder die Börde. Da, wo es interessant ist, haben unsere kundigen Experten kurze Stopps geplant. Erläuterungen aber vor allem Ihre Geschichten, Erlebnisse und Meinungen machen die Radtour zu einem besonderen Ausflug. Genießen Sie bei jeder Etappe eine kleine und typische Mahlzeit. Wenn Sie ein gutes Fahrrad oder Pedelec haben, bringen Sie dieses mit zum Startpunkt. Falls Sie einmal ein Pedelec/Elektrofahrrad ausprobieren wollen, stellen Ihnen die Firmen Eifel-Rad und der Rureifel-Tourismus gerne eines zum Sonderpreis von 20 € für die Tour zur Verfügung.