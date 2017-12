R(h)ein ins neue Jahr in Königswinter

Starten Sie nach den Festtagen geruhsam ins neue Jahr und lassen Sie die Seele baumeln. Das Maritim Hotel erstrahlt seit 2017 in neuem Glanz.

Alle Zimmer und Bereiche des familiär geführten Hotels mit direkter Lage am Rhein wurden umfassend renoviert. Genießen Sie eine winterliche Auszeit am Fuße des Siebengebirges, das zu den ältesten Naturschutzgebieten Deutschlands zählt. Hoch über dem Rhein thront die Ruine der Grenzfestung des Kölner Erzbistums, die immer schon Dichter und Maler inspirierte. Auf halber Höhe taucht Schloss Drachenburg auf – eine einzigartige Verbindung von Kultur und Natur. Hier entstand zwischen 1882 und 1884 ein opulentes Gesamtkunstwerk der Gründerzeit, dessen Architektur und Ausstattung Sie in vergangene Zeiten versetzt. Alle Märchen seiner Kindheit ließ der Bauherr hier lebendig werden. Mit der Bonn-Regio-Card haben Sie zudem freie Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln und zahlreiche Ermäßigungen in vielen Museen und Sehenswürdigkeiten der Region.

Reisezeiträume:

02. bis 10. Januar 2018

11. bis 15. Januar 2018

Leistungen: • 2 Übernachtungen im Maritim Hotel Königswinter in der gebuchten Kategorie

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Sekt

• 1 x rheinisches Abendessen im Hotelrestaurant

• 1 x Bonn-Regio-Welcome-Card für 24 Stunden mit Ermäßigung in vielen Museen und Sehenswürdigkeiten sowie

kostenfreier Nutzung von Bussen und Bahnen

• Kostenfreies Parken in der Hoteltiefgarage

• Freie Nutzung des Hotelschwimmbads

Preis: 139,- € p.P. im Classic Zimmer

149,- € p. P. im Comfort Zimmer

169,- € p. P. im Superior Zimmer

(Sofort-Rabatt nur für Abonnenten) Kein Einzelzimmerzuschlag

Infos und Buchung beim Veranstalter:

Tel. 0541/7605205 (Mo. bis Do. 8

bis 18 Uhr, Fr. 8 bis 16 Uhr) oder per E-Mail: info@hkr-reise.de. Bei Buchung bitte „V1202/Königswinter“ angeben.

Eigene An- und Abreise. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Vermittlung im Auftrag der HKR GmbH, Erich-Maria-Remarque-Ring 14, 49074 Osnabrück. Preis zzgl. Beherbergungssteuer.