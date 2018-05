Purer Nervenkitzel - Künstler hautnah

Flic Flac kommt mit neuer Show zurück nach Aachen. Vom 17. Mai bis 3. Juni 2018 erwartet das Publikum auf dem Bendplatz im schwarz-gelben Zelt erneut ein Programm der Superlative.

Atemberaubende Darbietungen unter der Circuskuppel und auf der Bühne mit Preisträgern internationaler Circusfestivals. Das Konzept zu „Farblos“ – so der provokante Name der gut zweistündigen Performance – stammt von den beiden Juniorchefinnen Larissa Medved-Kastein und Tatjana Kastein, den Töchtern von Flic-Flac-Gründer Benno Kastein. Akrobatik und Nervenkitzel pur gepaart mit Comedy vom Feinsten: mehr als 35 Künstler aus aller Welt bieten eine Show der Extraklasse. Ein aufregendes, bewegendes und faszinierendes Programm für die ganze Familie. Unsere Leser haben am 23. Mai die Möglichkeit, die Show live zu erleben und vor der Vorstellung hinter die Kulissen zu blicken. Im Anschluss an die Show auf dem Aachener Bendplatz steht dann noch Künstler Patrick Lemoine für ein Meet&Greet samt Gruppenfoto zur Verfügung.

Künstler treffen

Termin: 23. Mai 2018, 14.30 Uhr

Ort: Bendplatz Aachen

Leistungen: • Backstage-Führung

• Besuch der Vorstellung

• Meet&greet mit Patrick Lemoine/Comedy-Jonglage

Bewerbung: Schriftlich bis 03.05. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts: „Flic Flac“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 4 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent - Auslosung in der KW 19. Eigene An- und Abreise.