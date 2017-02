Plácido Domingo live als Dirigent

Als einer der „Drei Tenöre“ begeisterte Plácido Domingo in den 90er Jahren ein Massenpublikum für die klassische Musik. Mit seinem beispiellosen Repertoire (147 gesungene Rollen, über 3800 Auftritte) schaffte es der legendäre Opern-Star sogar in das Guinness Buch der Rekorde.

Jetzt, zu seinem 50. Bühnenjubiläum, legt der 75-jährige Maestro mit einem Paukenschlag nach: Unter seiner künstlerischen Gesamtleitung präsentiert er Giuseppe Verdis Meisterwerk „AIDA“ in einer Groß-Inszenierung als weltweites Stadien-Spektakel. Zum Auftakt von „AIDA - THE STADIUM WORLD TOUR“ am 27. Mai in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen steht Plácido Domingo selbst am Dirigenten-Pult.

Exklusives Treffen mit Regisseur, Bühnenbildner oder Kostümbildnerin

Seien Sie zusammen mit Aboplus live bei der Premiere dabei und erleben Sie dieses musikalische Meisterwerk aus nächster Nähe. Vor der abendlichen Aufführung dürfen Sie als einer der wenigen Gäste exklusiv hinter die Kulissen der Oper blicken. Erfahren Sie Hintergründe zu den Abläufen, schauen Sie den Stars bei der Vorbereitung zu und dringen Sie ein in die Welt der Oper. Nicht nur Liebhaber der klassischen Musik, auch das Event-Publikum erwartet mit dieser monumentalen Darbietung ein einmaliges Opernerlebnis. Plácido Domingo verspricht ein spektakuläres Schauspiel auf höchstem künstlerischen und musikalischen Niveau. Die An- und Abreise zu diesem Event erfolgt bequem per Reisebus.

Abotour

Termin: Samstag,27. Mai 2017 Abfahrt: 13.30 Uhr ab Düren, P&R Parkplatz an der A4

14 Uhr ab Aachen, oberer Parkplatz Friedhof Hüls, Rückkunft ca. 2 Uhr

Leistungen: • Busfahrt ab/bis DN oder AC

• Snackbox inkl. Begrüßungssekt

• exklusive Backstage-Führung • gebuchte Sitzplatzkategorie

• Reisebegleitung

Preis: 127,- € p.P.(Kategorie 5) (nur für Abonnenten)

Aufpreise auf Kat.5:

zu Kat.4: 24,- € p.P.

zu Kat.3: 40,- € p.P.

zu Kat.2: 60,- € p.P.

zu Kat.1: 80,- € p.P.

Infos und Anmeldung:

UNIVERS Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Str.17, 51149 Köln, Tel.: 02203/2033241

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bei der Buchung bereithalten.

Karten sind vom Storno ausgeschlossen.