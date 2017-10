Pinocchio in Düren und Alsdorf

Die lange Lügennase und sein liebenswerter Eigensinn machen ihn zur wohl berühmtesten Holzpuppe der Welt: In einer modernen Musical-Version verzaubert Pinocchios Geschichte in dieser Saison Kinder und Kindgebliebene ab vier Jahren.

Das im deutschsprachigen Raum erfolgreiche Theater Liberi bringt den italienischen Kinderklassiker über die sprechende Marionette auf ihrer Suche nach Menschlichkeit als Musical für die ganze Familie auf die Bühne. Pinocchios Wunsch, ein echter Junge aus Fleisch und Blut zu werden, treibt ihn dabei zu wundersamen Abenteuern. Unerwartete Wendungen, mitreißende Musik und witzige Dialoge sorgen vom ersten Moment an für großartige Unterhaltung. Der Vorhang hebt sich am Dienstag, 31. Oktober 2017 um 16 Uhr im Theater Haus der Stadt in Düren und am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Alsdorfer Stadthalle.

25 % Preisvorteil

Termin: 31. Oktober 2017, 16 Uhr

Ort: Theater Düren – Haus der Stadt, Stefan-Schwer-Straße 4

Preise: Für Erw.: 22,- / 20,- / 17,- € (regulär)

Aboplus:16,50 / 15,- / 12,75 €

Für Kinder von 3 bis 14 Jahre: 20,- / 18,- / 15,- € (regulär)

Aboplus: 15,- / 13,50 / 11,25 €

Termin: 2. Dezember 2017, 15 Uhr

Ort: Stadthalle, Annastraße 2-6, Alsdorf

Preise: Für Erw.: 22,- / 20,- / 17,- € (regulär)

Aboplus:16,50 / 15,- / 12,75 €

Für Kinder von 3 bis 14 Jahre: 20,- / 18,- / 15,- € (regulär)

Aboplus: 15,- / 13,50 / 11,25 €

inkl. aller VVK-Gebühren, ab 15,- zzgl. 1,- Systemgebühr erhältlich in allen VVK-Stellen des Medienhauses Aachen