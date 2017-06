Party-Klassiker: „Ganz in Weiß“

Das CHIO-Gelände im Soerser Winkel verwandelt sich am 14. Juli erneut in den hellsten Ort Aachens.

Getreu dem Motto: „Ganz in Weiß“ feiert die White Party ihre Neuauflage. Diverse DJs legen ab 19 Uhr aktuelle Top-Hits, legendäre Klassiker und Chartstürmer auf. Livemusik wird ab 20 Uhr geboten. Natürlich dürfen auch kühle Getränke – von Cocktails über Longdrinks bis hin zu Bier, Wein und Softdrinks – an diesem Abend nicht fehlen. Im Biergarten und Zelt darf bis in die Morgenstunden hinein gefeiert werden. Einzige Bedingung: Die Garderobe muss ganz in Weiß sein. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Aboplus-Leser haben allerdings einen Vorteil. Sie können gegen Vorlage ihrer Aboplus-Karte bis zu sechs Tickets für jeweils 9,90 € für die White Party an allen bekannten Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen erwerben. Als besonderes Geschenk erhält jeder Kunde zusätzlich eine kostenlose Karte für die Black Box Party.

Vorteilspreis

Termin:

Freitag: 14. Juli 2016, 19 Uhr

Ort: Zelt und Biergarten im „Soerser Winkel“ auf dem CHIO-Gelände

Leistungen:

• ab 19 Uhr Live-DJ´s

• ab 20 Uhr Live-Musik

• Jeder Kunde erhält kostenlos eine Karte für die Black Box Party

Preis:9,90 € p.P. für Abonnenten, statt regulär 15,- €

Tickets:Erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen (s. 1. Lokalseite)

Gegen Vorlage Aboplus-Karte.

(max. 6 Tickets pro Karte).Begrenztes Kontingent.