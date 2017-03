Optimal durch die Kurve

Mehr Fahrsicherheit auf zwei Rädern! Und Sie sind nur vier Stunden davon entfernt! Trainieren Sie unter der Leitung eines Fahrlehrers oder Instruktors und erfahren dabei, wie sich Ihr Leih-Motorrad bei verschiedenen, an der Praxis ausgerichteten Übungen verhält.

Sie lernen das zur Verfügung gestellte Motorrad dabei in all seinen Facetten kennen und kommen besser und vor allen Dingen sicherer im täglichen Straßenverkehr zurecht. Spüren Sie die Fahrphysik Ihres Motorrades und lernen dabei gleichzeitig, mit kritischen Situationen richtig umzugehen. Abo-plus bietet gemeinsam mit Kohl Motorad aus Aachen am 25. April und 23. Mai spezielles Kurventrainings für Motorradfahrer an (jeweils zwei Kurse pro Termin).

Erfahrene Fahrlehrer und Instruktoren geben Ihnen während des insgesamt vierstündigen Trainings sowohl theoretische als auch praktische Hinweise, wie Sie noch sicherer durch die Kurven cruisen, damit Sie mit Spaß und auf der optimalen Fahrlinie durch den Straßenverkehr kommen.

Vorteilspreis

Termin 1: 25. April 2017, 8 - 13 Uhr oder 12 - 17 Uhr

Termin 2: 23. Mai 2017, 8 - 13 Uhr oder 12 - 17 Uhr

Leistungen: • Kurventraining mit Fahrlehrer/Instruktor

• inkl. Leihmotorrad

Preis: 49,- € p.P. (Abonnenten),

Nicht-Abonnenten 79,-€

Hinweis: Voraussetzung Führerscheinklasse A

Anmeldung beim Veranstalter: Kohl Motorrad GmbH, Neuenhofstraße 160, Aachen,

E-Mail: tim.hildesheim@kohl.de