Open-Air: Kunst-Spektakel

Aboplus wartet mit einem echten Kultur-Highlight auf. Am Sonntag, 26. August, besuchen wir im Zuge des Festivals Cultura Nova eine spektakuläre Aufführung der „Carmina Burana“. Spektakulär weil sie unter freiem Himmel mit rund 200 Künstlern stattfindet und enorm körperbetont und multimedial dargeboten wird. Die spanische Theatergruppe La Fura dels Baus und die „philharmonie zuidnederland“ zeigen das Meisterwerk des deutschen Komponisten Carl Orff (1895–1982) vor der magischen Kulisse der Quarzsandgrube Beaujean in Heerlen. Aboplus hat für die Veranstaltung 150 Karten reserviert und fährt Sie bequem mit dem Bus dorthin.

Die „Carmina Burana“ mit dem bekannten „O Fortuna“ stellt einen absoluten Höhepunkt des Festivals Cultura Nova 2018 dar und wird unter der Regie des katalanischen Regisseurs Carlus Padrissa von La Fura dels Baus präsentiert. Die berühmte katalanische Schauspieltruppe hatte ihren Durchbruch bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Barcelona und wusste seitdem mit ihrer „Carmina Burana“ über 150 000 Besucher zu berühren.

Das Publikum taucht ein in ein Universum ausdrucksstarker Bilder und Spezialeffekte. Ein riesiger Zylinder aus Tüll umfängt buchstäblich das Orchester und fungiert als Kinoleinwand, auf der Videoprojektionen Orffs Hymne an die Schicksalsgöttin Fortuna vom Anfang bis zum Ende illustrieren. Mit einem 90-köpfigen Orchester und einem ebenso großen Chor handelt es sich um eine Produktion von beispielloser Größe, die vom Musikliebhaber bis zum Theaterfan niemanden unberührt lassen wird.

Opulentes Meisterwerk

Bei dieser „Carmina Burana“ handelt es sich um eine Koproduktion des Festivals Cultura Nova, das in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen mit einigen außergewöhnlichen Konzerten feiert, mit Parkstad Limburg Theaters und der „philharmonie zuidnederland“. Die „Carmina Burana“ eröffnet diese Reihe. Die Opera Zuid und der Sinfonische Chor Aachen zeichnen für den spektakulären Chorgesang verantwortlich. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des spanischen Dirigenten Josep Vicent. Die Hauptrollen werden durch die Sopranistin Amparo Navarro, den Countertenor Jordi Domenech, den Bariton Toni Marsol und die Schauspielerin Luca Espinosa interpretiert. Über das Huis voor de kunsten Limburg wirken auch zwölf Tänzer an der Produktion mit. Carlus Padrissa verbindet all diese Elemente mit seiner opulent angelegten Regie.

Die Quarzsandgrube Beaujean bildet die Kulisse dieses fantastischen Freiluftspektakels. Die Sandgruben von Heerlen, darunter jene von Beaujean, spielen in der Entwicklung der Stadt eine wichtige Rolle. Die Grube von Beaujean ist einer der Veranstaltungsorte der IBA (Internationale Bauausstellung) der Parkstad Limburg. Dieses Areal wird einer anderen, erholungsorientierten Nutzung zugeführt und soll allmählich der Natur zurückgegeben werden. Die „Carmina Burana“ markiert diesen Wandel. Für Parkstad Limburg Theaters und das Festival Cultura Nova ist daher dieser Ort auch ideal, um dem Publikum eine innovative Version eines bekannten Werks zu präsentieren.

Exklusiv

Termin: 26. August 2018,

21.15 Uhr (Aufführungsbeginn)

Leistungen: • Fahrt mit dem Bus ab Aachen (Friedhof Hüls, Abfahrt 19.30 Uhr) oder Düren ( Gewerbegebiet “Im Großen Tal”, Abfahrt 19 Uhr) • Eintrittskarte Rang 2 p.P.

(nur Abonnenten)

64,- € p.P. regulärer Preis

Bewerbung: Schriftlich bis 07.07.

(Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Carmina Burana“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 4 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag

Aachen, Postfach 500 110,

52085 Aachen • Per E-Mail:

bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent. Tel. Benachr. in der KW 28.