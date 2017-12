OecherDeal.de: Schlemmer-Menü im Schloss

Kasteel Doenrade in Südlimburg weiß seine Gäste zu überraschen. Stilmix aus Alt und Neu.

Lassen Sie es sich doch noch einmal so richtig gut gehen! Auch wenn es gerade nicht etwas Besonderes zu feiern gibt: Tafeln Sie einmal besonders festlich und edel in einem richtigen Schloss – zum Beispiel im Kasteel Doenrade. Bekannt ist das Kasteel Doenrade nicht nur für sein einzigartiges Flair, sondern insbesondere auch für seine erstklassige Küche. Typische regionale Spezialitäten werden mit frischen Produkten zubereitet und auf besondere Art und Weise in Szene gesetzt und präsentiert. Der Küchenchef und sein Team zaubern ein Überraschungsmenü auf den Tisch des Schlosses, das keine Wünsche offen lässt.

Zum krönenden Abschluss gibt es selbstverständlich ein Dessert - ein süßes Feuerwerk für den Gaumen, das das Menü vortrefflich abrundet. Lassen Sie sich diese kulinarischen Highlights nicht entgehen und sichern Sie sich mit dem Oecher Deal das 5-Gänge-Signature-Menü.

Vorteilspreis

Termin: Der Deal ist gültig bis 30.04.2018 Feiertage ausgeschlossen



• köstliches 5-Gänge-Menü(Oecher-Deal Preis 31,95 € p.P.,Originalwert: 54,50,- p.P.)Gutscheine erhältlich: 12.12. bis 26.12.2017Hinweis: Die Gutscheine werden sofort nach Zahlungseingang ausgestellt.So einfach geht‘s:1. www.OecherDeal.de eingeben2. Deal auswählen3. „Jetzt kaufen“-Button drücken4. Registrieren5. Aboplus-Nummer eintragen6. Rabatt erhalten7. Gutschein ausdrucken