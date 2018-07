OecherDeal.de: Grenzenlose Freiheit

Wer träumt nicht davon, einmal wie ein Vogel durch die Lüfte zu schweben und seine Heimat aus einer ganz anderen Perspektive zu erkunden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Wir bieten einzigartige Rundflüge über die Region an. Ausgangspunkt ist der Flughafen Merzbrück in Würselen. Dort können Sie je nach Wunsch und Buchung am 29. Juli, 11. August, 23. September oder 20. Oktober 2018 auf einen 20-minütigen Helikopter-Flug (ab 104,- €) mit einem erfahrenen Piloten gehen. Lassen Sie sich dieses besondere Angebot nicht entgehen und buchen Sie Ihren persönlichen Rundflug. Natürlich eignet sich dieses Paket auch als ein Geschenk oder eine besondere Überraschung. So oder so dürfen Sie sich über eine einzigartige Erfahrung im Helikopter-Cockpit freuen.

Vorteilspreis

Termine: 29. Juli, 11. August, 23. September, 20. Oktober 2018

Leistungen: • 20-minütiger Helikopter-Rundflug über die Region

Preis: 104,- € p.P. (nur Abonnenten)

OecherDeal-Preis: 109,- €

Originalwert: 169,- €

Gutschein-Kauf: vom 3.7. bis einschl. 16.7. online über www.oecherdeal.de

(Aboplus-Karte bitte bereithalten)

1. www.oecherdeal.de eingeben

2. Deal auswählen

3. „Jetzt kaufen“-Button drücken

4. Registrieren

5. Aboplus-Nummer eintragen

6. Rabatt erhalten

7. Gutschein ausdrucken