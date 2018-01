Moderne Methoden

Noch immer sind Herz-Kreislauferkrankungen die Haupttodesursache in Deutschland. Doch dank neuer Behandlungsmethoden können mittlerweile auch Veränderungen an der Herzanatomie wie Herzklappendefekte oder Herzrhythmusstörungen immer besser versorgt werden.

Im St.-Antonius-Hospital Eschweiler werden diese Erkrankungen schon seit 2005 erfolgreich behandelt. Patienten mit Herz- und Gefäßerkrankungen werden in Eschweiler zukünftig noch sicherer und schonender versorgt. Derzeit werden zwei neue und hochmoderne Linksherzkatheter-Messplätze und ein Hybrid-OP mit modernster, strahlenarmer und hochauflösender Technologie errichtet. Aboplus lädt Sie ein, sich vor Ort ein Bild über die medizinischen Möglichkeiten zu machen. Minimal-invasives Operieren mit unmittelbarer Erfolgskontrolle. Was lange Zeit nicht mehr war als ein Wunschtraum der Herz- und Gefäßchirurgen, ist heute Realität. Im sogenannten Hybrid-Operationssaal liefert eine integrierte Hochleistungs-Angiografie-Anlage detaillierte, dreidimensionale Bilder des Herzens und der Gefäße und sorgt dafür, dass gleichzeitig diagnostiziert und operiert werden kann. So werden unter anderem künstliche Herzklappen oder Gefäßstützen, sogenannte Stents, minimalinvasiv mit Hilfe eines Katheters implantiert. Das installierte Röntgensystem hat einen besonderen Vorteil: Die Dosisbelastung für den Patienten wird im Vergleich zur bisherigen Technologie deutlich reduziert. „Für den Patienten bringt der neue OP-Saal eindeutige Vorteile“, bestätigt Hospitalvorstand Elmar Wagenbach. „Er verbessert die medizinischen Möglichkeiten und macht die Eingriffe sicherer.“ Sie können einer der ersten Besucher sein, der diesen neuen OP-Saal besichtigt.

Termin: 8. März 2018, nachmittags

Ort: St.-Antonius-Hospital, Eschweiler

Leistungen: • Führung durch den OP-Saal

Bewerbung: Schriftlich bis 31.01.

(Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „OP-Saal“, Ihrer Kundennr., Name, Adresse, Personenanz. (max. 2 Pers.) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Benachr. in der KW 6. Begrenztes Kontingent.