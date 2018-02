Mit Ju-Jutsu Angreifer gezielt abwehren

Nur der Name klingt fernöstlich. Das Kampfsport-System Ju-Jutsu wurde 1969 von deutschen Kampfsportlern, besonders von aktiven Polizeibeamten mit Kampfsporterfahrung, in Deutschland entwickelt.

Ju steht für Flexibelität: sanft, geschmeidig, nachgiebig aber auch kräftig und schnell sollen Körper und Geist sein. Jutsu wiederum bedeutet Kunst und Technik. Somit bedeutet Ju-Jutsu „flexible Kampfkunst“. Es fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern schult auch mentale Fähigkeiten wie Koordination und Konzentration. Darüber hinaus bietet es Möglichkeiten zum Abbau von Angst und Aufbau von Selbstvertrauen. Aboplus bietet zusammen mit MedAix Simmerath und dem ehemaligen Polizeihauptkommissar Robby Prümm einen speziellen Selbstverteidigungsworkshop für Frauen an. Die Teilnehmerinnen können mit Hilfe der Techniken von Ju-Jutsu lernen, wie sie Angreifer abwehren und sich in gefährlichen Situationen behaupten können. Ziel des Kurses ist es, Gefahren zu erkennen und Gewalt möglichst bereits durch präventive Maßnahmen zu vermeiden. In dem rund vierstündigen Workshop können sie ihre individuellen Stärken entdecken und weiterentwickeln. Sie erhalten rechtliche Hinweise aus dem Bereich der “Jedermannsrechte” z.B. Notwehr/Nothilfe, Hausrecht, Festnahme durch Jedermann.

Workshop

Termin: 11. März 2018, 11 Uhr

Ort: MedAix Simmerath, Kammerbruchstr. 18, 52152 Simmerath

Leistungen: • vierstündiger Workshop mit Robby Prümm • Snacks und Getränke • Teilnahme kostenfrei

Bewerbung: Schriftlich bis 21.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Selbstverteidigung“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 9.