Mit dem CHIO auf „Du und Du“

Vom 13. bis 22. Juli dreht sich beim CHIO in der Aachener Soers wieder alles um edle Rösser. Gleichzeitig zum sportlichen Ereignis bedeutet CHIO aber auch Volksfest. Und weil das so ist, sind die Tage in der Soers ideal für ein attraktives Aboplus-Angebot:

Sie können an vier Tagen nicht nur das sportliche Geschehen von besten Plätzen auf der Reitertribüne des Hauptstadions verfolgen, sondern wir bieten Ihnen zusätzlich noch eine exklusive Führung. Treffpunkt ist das Medienzentrum unserer Tageszeitung. Zur Begrüßung laden wir Sie auf ein Gläschen Sekt ein, ehe dann eine gut einstündige Führung startet, die ganz neue Perspektiven und Eindrücke vermittelt, wenn Ihre Begleiter aus dem CHIO-Nähkästchen plaudern. Stationen des Rundgangs sind u.a. das Springstadion, das Dressurstadion und die Skulptur der „spielenden Pferde“. Ein spannender Tag in der Soers ist Ihnen gewiss, wenn Sie das Glück haben und ausgelost werden; erfahrungsgemäß übersteigt die Nachfrage unser Kontingent an Plätzen.

Vorteilspreis

„Großer Preis von Europa“

Und wer kein Losglück hat, kann auf unser Ticket-Vorteilspreis-Angebot zurückgreifen. Für den Großen Preis von Europa am Mittwoch, 18. Juli, gibt es Tickets für 21 Euro inklusive eines Lavazza-Kaffees und einer Lindt-Praline sowie die Gewinnchance auf einen Sitzplatz in einer Kutsche beim Abschied der Nationen am 22. Juli 2018. Karten gibt es in allen Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen. (siehe 1. Lokalseite)

Exklusiv

Termine: 17. bis 20. Juli 2018

Leistungen: • Sitzplatz/Turkish-Airlines-Tribüne

Kategorie 1

• Sektempfang im Medienzentrum

• Führung über das Gelände

Preise: 29,- € p.P. (17. Juli), 29,- € p.P. (18. Juli), 49,- € p.P. (19. Juli), 39,- € p.P. (20. Juli)

Bewerbung: Schriftlich bis 23.05. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „CHIO“, Veranstaltungstag, Kundennr., Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent. Auslosung der freien Plätze. Benachrichtigung in der KW 22.