Mehr Erfolg durch die eigene Persönlichkeit

In diesem Frühjahr präsentiert HorizontWissen Ihnen drei separat buchbare Kompaktseminare für Privatpersonen, Freiberufler und Unternehmer von und mit Businesscoach Daniel Hoch:

Den Auftakt bildet das Seminar Erfolgsfaktor „Werte, Ziele & Veränderungen – Dauerhaft erfolgreich!“ am 31. Januar. In diesem spannenden Kompaktseminar zeigt Ihnen Daniel Hoch, wie Sie Veränderungen positiv entgegensehen können und inwiefern Ihre moralische Einstellung Ihr eigenes Wohlbefinden beeinflusst.

Weiter geht es am 7. Februar mit demErfolgsfaktor „Aufschieberitis – die Volkskrankheit Nr. 1 erfolgreich heilen!“ Dieses Angebot bringt auf ernsthafte und zeitgleich charmante Art die Themen auf den Punkt. Daniel Hoch hält Ihnen ganz konkret den Spiegel vor und spricht Tacheles, wenn es um den inneren Schweinehund geht.

Schwierige Situationen meistern

Den Abschluss am 7. März bildet der Zusatztermin für das Seminar Erfolgsfaktor „Resilienz – Widerstandskraft für die Seele!“ Können Sie von sich selbst behaupten, dass Sie mit Misserfolgen, Veränderungen und Konflikten immer souverän umgehen? Es liegt in der Natur der menschlichen Psyche unangenehme Situationen als emotionalen Ballast mit sich herumzutragen. In diesem spannenden Kompaktseminar zeigt Ihnen Daniel Hoch, wie Sie schwierige Situationen meistern und Ihrem Selbstbewusstsein einen neuen Kick geben.

Termine: 31. Januar 2017, 7. Februar 2017

7. März 2017 (Zusatztermin) (jeweils von 18 bis 21 Uhr)

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3

Preis: 89,- € p.P./Seminar (Nicht-Abonnent 109,- €)

249,- € p.P./Komplettserie (Nicht-Abonnent 309,- €)

Ticket-Buchung: Online unter www.horizontwissen.de/seminare oder schriftlich unter namentlicher Nennung der Teilnehmer, der Kundennummer, der Rechnungsanschrift und einer Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Per E-Mail: horizontwissen@ zeitungsverlag-aachen.de

Per Fax: 0241 5101 -79 8373

Begrenzte Teilnehmerzahl.