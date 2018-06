Matinee voller magischer Musicalmomente

Die malerische Kulisse der Burg Nideggen wird wieder zur „Bühne unter Sternen“. Das Open Air-Festival im Kreis Düren wird traditionell von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten begleitet. Erstmals organisieren wir in diesem Jahr eine eigene Veranstaltung: „The Magic of Musicals“. Die Matinee ist Teil des Open Airs auf Burg Nideggen.

Im September werden Adel Tawil, Vicky Leandros oder die Gypsy Kings mit ihren Klängen das Publikum auf der malerischen Burg Nideggen verzaubern. Die renommierte Show-Truppe von M&M-Events wird uns quer durch die bunte Reihe der Klassiker und aktuellen Produktionen führen. Tillmann Schnieders ist nicht nur einer der Sänger, er wird uns auch als Moderator durch die rund zweistündige Aufführung begleiten. Der Tenor verbindet auf charmante Art die einzelnen Titel mit kleinen Geschichten und Hintergrundinformationen aus der Welt der Musicals.

Jessica Maletzky und Trudi Mittrup gehören ebenso zum Ensemble wie Mark Daye, der zehn Jahre bei „Starlight Express“ in Bochum auf der Bühne stand und dabei unter anderem als Erstbesetzung die Hauptrolle des „Rusty“ verkörperte. Das Ganze wird sich ausnahmsweise nicht „unter Sternen“ abspielen, sondern als Matinee zur Mittagszeit.

Kostenlose Zusatzangebote

Die Eintrittskarte ist zusätzlich mit einigen kostenlosen touristischen Angeboten verknüpft. So sind am 9. September nach der Matinee sowohl das Burgenmuseum (bis 17 Uhr) als auch das Wasser-Info-Zentrum Eifel in Heimbach (bis 18 Uhr) geöffnet. Begrenzt ist aus nachvollziehbaren Gründen die Kapazität der Führungen durch den mittelalterlichen Stadtkern von Nideggen und über den Landschaftsentdeckungspfad. Hier gilt: Wer sich zuerst anmeldet, ist dabei.

Vorteilspreis

Termin: 9. September 2018, 11.30 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr.

Tickets: 19,90 € (Kat. 1 statt 39,-€) 29,90 € (Kat. 2 statt 45,-€) 39,90€ (Kat. 3 statt 58,-€)

Erhältlich in allen Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen (siehe 1. Lokalseite) gegen Vorlage Ihrer Aboplus-Karte (max. 4 Tickets pro Karte).

Ticketleistungen:

• Musicalmatinee

• kostenlose Besichtigung Burgen- museum Nideggen (13.30–17 Uhr) • kostenloser Besuch des Was- ser-Info-Zentrums Eifel in Heim- bach 14–18 Uhr)

Beim Eintritt muss das gültige Musical-Ticket vorgelegt werden.

Nur nach Anmeldung beim Rureifel Tourismus e.V.:

• kostenlose Führung durch den historischen Stadtkern von Nideggen oder Landschaftsentdeckungspfad Nideggen. Anmeldungen nur für die Führungen ab sofort unter info@rureifel-tourismus.de, Tel. 02446/805790

Begrenztes Kontingent.