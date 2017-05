Mädels schrauben an schnellen Maschinen

Sie interessieren sich für die Technik, die in einem Motorrad steckt, haben kein Problem damit, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen und wollten schon immer mal wissen, was mit dem Motorrad genau in der Werkstatt passiert? Dann ist unser Motorrad-Schrauberkurs genau das Richtige für Sie.

Exklusives Angebot

Und das Beste daran: Er ist für Sie komplett kostenlos! Als Abonnent der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten genießen Sie dieses exklusive Angebot – also schnell sein und anmelden! Zu Beginn des Kurses können Sie Wünsche und Vorschläge für Kursinhalte äußern. Dabei kann von einfachen technischen Fragen bis hin zu komplexeren Reparaturen alles abgedeckt werden. Wer noch keine Ideen hat, kann sich überraschen lassen. Der Kurs findet am Samstag, 8. Juli, um 9 Uhr bei Kohl Motorrad in der Neuenhofstraße 160 statt. Treffpunkt ist an der BMW Motorrad Werkstatt. Die Teilnehmerinnen werden den Kurs an einem BMW Motorrad absolvieren.

Kurs

Termin: Samstag, 8. Juli 2017, 9 bis 13 Uhr

Ort: Kohl Motorrad Aachen, Neuenhofstraße 160

Leistungen: • Motorrad Schrauberinnenkurs

• Gemeinsames Frühstück

Registrierung: Kohl automobile GmbH, Neuenhofstraße 160, 52078 Aachen

unter: tim.hildesheim@kohl.de

Begrenztes Kontingent! Bitte Aboplus-Karte bereithalten.