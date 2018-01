Löschen, retten und bergen

Mehr als zwei Jahre hat der Umbau gedauert, seit diesem Sommer ist die Aachener Feuerwehr wieder in ihrem Domozil, der Feuerwache an der Stolberger Straße, beheimatet.

Das denkmalgeschützte Gebäude, das für 13,5 Millionen Euro rundum erneuert worden ist, können sich die Leser unserer Zeitung am Montag, 29. Januar, einmal ganz genau anschauen. Exklusiv im Rahmen von Aboplus gibt es mit Wachvorsteher Guido Schmitz eine Führung durch die Räume und Hallen der Wehrleute und Rettungskräfte. Rund 200 Beamte der Berufsfeuerwehr, Einsatz- und Rettungskräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter finden in der modernen Feuerwache Platz. Neu sind beispielsweise die großzügigeren Ausfahrtsbreiten für die Fahrzeuge oder Anpassungen der Arbeitsplätze an die modernen Anforderungen an den Arbeitsschutz.

Wichtiger Schritt

Rund 30 Einsatzwagen von Feuerwehr und Rettungsdienst finden nun ausreichend Platz im Gebäude und auf dem Gelände an der Stolberger Straße. Mit der Inbetriebnahme war im Sommer ein wichtiger Schritt getan, die Aachener Feuerwehr in die bestmögliche Lage zu versetzen, ihren Job zu tun: Menschen aus Notlagen retten und Brände bekämpfen. Nächster Schritt in Planung ist der Neubau des Werkstatt-, Service- und Logistikbereichs an der Stolberger Straße.

Exklusiv

Termin: 29. Januar 2018, 15 Uhr

Ort: Hauptwache der Feuerwehr AC, Stolberger Straße 155

Leistungen: Führung durch die Feuerwache mit Wachvorsteher Guido Schmitz

Bewerbung: Schriftlich bis 03.01. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Feuerwehr“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 1. Eigene An- und Abreise.