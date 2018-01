Ladies Night mit Malu Wilz im Medienhaus

Beim Namen „Malu Wilz“ denkt man sofort an Schönheit und Kosmetik. Die Profi Visagistin aus Aachen ist mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland für Ihre Arbeit bekannt.

Glanzvolle Höhepunkte Ihrer Karriere sind Live Vorführungen, Workshops und TV Auftritte in Amerika, Asien, im arabischen Raum und ganz Europa. 2008 erhielt sie den Award „A Life of Beauty“ und 2015 die begehrte „Goldene Maske für Visagistik“, die höchsten Auszeichnungen auf diesem Gebiet.

2017 feierte Malu Wilz ihr 30jähriges Jubiläum der Schminkschule Malu Wilz. Dieses Wissen, das normalerweise nur dem Fachpublikum vorbehalten ist, vermittelt Malu Wilz seit Jahren bei den Aboplus Abenden.

Ein ganz besonderes Highlight findet am Freitag, den 23. März 2018 im Presse-Kasino des Medienhauses Aachen statt – die Ladies Night mit Malu Wilz.

Verfolgen Sie schrittweise, wie ohne großen Aufwand bei Damen aus dem Publikum typgerechte Make-ups entstehen. Sie als Teilnehmerin können genau verfolgen wie Problemzonen wie Couperose oder Augenschatten verschwinden, Schlupflider und Fältchen gemildert werden und wie man die Vorzüge eines jeden Gesichts betonen kann. Bei einem Gläschen Sekt und Häppchen werden auch die neuesten Trends und Looks präsentiert, die kurz zuvor auf der größten Beauty-Fachmesse in Düsseldorf von Malu Wilz vorgestellt werden.

An den kleinen Info Ständen steht das Visagisten Team Ihnen zur Verfügung zu allen Themen rund um das perfekte Make-up und Sie können sich professionell beraten lassen. Gegen Vorlage der Aboplus-Eintrittskarte bietet Ihnen Malu Wilz in ihrem Beauty Center am Dahmengraben in Aachen die folgenden zwei Wochen 10 Prozent Rabatt auf alle Einkäufe.

Exklusiv

Termin: 23. März 2018, 18.30 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr)

Ort: Medienhaus-Kasino Aachen, Dresdener Straße 3

Leistungen: • Beauty-Event

• Sekt & Häppchen

• kleines Geschenk

Preis: 26,- € p.P. (nur Abonnenten) inkl. 1,- Euro-Systemgebühr)

Tickets: Erhältlich ab sofort in allen bekannten Vorverkaufsstellen des Zeitungsverlages Aachen

(siehe 1. Lokalseite, max. 2 Tickets pro Aboplus-Karte).

Begrenztes Kontingent.