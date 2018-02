Kunstgenuss in der belgischen Hauptstadt

Im Rahmen des Vorteilsprogramms „Aboplus“ bietet unsere Zeitung den Abonnenten eine Sonderfahrt nach Brüssel mit einem Besuch im Magritte Museum an. 50 Jahre nach seinem Tod fasziniert René Magritte immer noch. Er stellt unsere Ansichten, unseren Verstand und Gewissheiten endlos in Frage. Magrittes mysteriöses und fragendes Werk fasziniert weiterhin die künstlerische Welt weit über seine Zeit hinaus, von Pop- und Konzeptkunst bis zu zeitgenössischen Kreationen. Die Ausstellung unterstreicht dieses Vermächtnis durch einen Dialog zwischen Originalarbeiten von Magritte und ihrer Interpretation durch moderne und zeitgenössische Künstler.

Beeindruckende Werke

Anlässlich des 50. Todestages des großen Surrealisten zeigt das Königliche Museum der schönen Künste in Brüssel KMSKB, wie diese eher unbekannten Werke Magrittes die Kunstwelt beeinflusst haben. Gezeigt werden Bilder etwa von Marcel Broodthaers, der als junger Autor und Poet Ende des Zweiten Weltkriegs Magritte kennenlernte, aber auch von George Condo, Gavin Turk, Sean Landers und David Altmejd. Die Tour startet morgens um 8 Uhr in Düren und um 8.30 Uhr ist der Zustieg in Aachen möglich. Nach der Ankunft in Brüssel gegen 10.30 Uhr ist eine Stadtführung durch die belgische Hauptstadt geplant. Dort können Sie sich von den architektonischen Besonderheiten der europäischen Metropole begeistern lassen. Nach einer individuell gestalteten Mittagspause geht es für Sie um 14 Uhr im Museum weiter. Dort können Sie in die Kunstwelt eintauchen und die Ausstellung genießen. Über 150 Gemälde, Skulpturen, Installationen, Zeichnungen, Fotografien, Filme und Archivdokumente sind in dieser einzigartigen Ausstellung zu sehen. Gegen 16.30 Uhr ist die Rückfahrt in die Aachener Region geplant.

Abotour

Termin: 17. Februar 2018,

Abfahrt: 8 Uhr Düren (Parkplatz A4), 8.30 Uhr Aachen (Parkplatz Hüls)

Leistungen: • Hin- und Rückfahrt mit dem Bus

• Stadtführung durch Brüssel

• Eintritt und Führung im Museum

• Reiseleitung

Preis: 58,- € p.P. (für Abonnenten)

Buchung und Information: UNIVERS Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Str. 17, 51149 Köln,

Tel. 02203/2033241

Bei Buchung Aboplus-Karte bereithalten.