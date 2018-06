Kulturelle Paukenschläge beim Kölner Sommerfestival

Im Juli öffnen sich zum nunmehr 31. Mal die Pforten des „Kölner Sommerfestivals“. Vom 17. Juli bis 19. August 2018 präsentiert die Kölner Philharmonie ein neues und vielfältiges Programm internationaler Bühnenkunst auf höchstem Niveau. Gezeigt werden einzigartige Liveacts aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Eröffnet wird das Festival mit einer spektakulären Deutschlandpremiere:

Carmen la Cubana

Nach der umjubelten Weltpremiere am Pariser Théâtre du Châtelet 2016 darf sich das Publikum in Köln jetzt auf die Deutschlandpremiere von Carmen la Cubana freuen. Mit „Carmen la Cubana“ gastiert das erste kubanische Musical erstmals in Köln. Das Stück ist die leidenschaftliche Neuinterpretation des legendären Carmen-Stoffs und der vertrauten Melodien Georges Bizets. In drei Jahren Entwicklungszeit entstand ein Stück Musiktheater, das mit karibischen Rhythmen, leidenschaftlichem Gesang und temperamentvollem Tanz auf künstlerisch höchstem Niveau überzeugt.



Che Malombo

Ebenso mitreißend wie dynamisch ist Che Malambo, die neue, temporeiche Tanz- und Rhythmus-Show aus Argentinien. Das argentinische Ensemble Che Malambo zeigt in einem atemberaubenden Rhythmusspektakel die feurige Duell-Tradition der südamerikanischen Gauchos. Der Malambo hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert in den Steppen der Pampa. Damals duellierten sich die berittenen Abenteurer Südamerikas nicht mit Waffen, sondern mit ihrem tänzerischen

Können.



The 27 Club

Die Auferstehung der Musiklegenden. Sie hatten außergewöhnliches Talent, waren geniale Musiker und haben Musikgeschichte geschrieben. Mit 27 Jahren starben sie alle unter tragischen Umständen und gingen so eine bizarre Verbindung ein - sie alle wurden Mitglied im „Club 27“: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Eine Band aus 13 handverlesenen britischen Vollblutmusikern verneigt sich vor ihnen



Yamato

The Drummers of Japan: Die Taiko-Sensation ist zurück mit neuer Show. Bereits bei ihren ersten Deutschland-Auftritten im Rahmen des Sommerfestivals 2002 rissen sie mit ihrer unbändigen Energie und unfassbaren Synchronität das gesamte Publikum mit. Mit unbändiger Kraft, unfassbarer Synchronität, harmonischen Bildern und einer wohltuenden Prise Humor sind die Trommel-Virtuosen seit über 20 Jahren weltweit auf Tour.





25 % Ticketvorteil

Carmen: Samstag, 28. Juli 2018, 15 Uhr, Tickets ab 39,- €* (statt regulär ab 50 €)

*

Che Malombo: Samstag, 4. August 2018, 16 Uhr, Tickets ab 29,50 €* (statt regulär ab 37 €)



*

The 27 Club: Samstag, 11. August 2018, 15 Uhr, Tickets ab 34,90 €* (statt regulär ab 44,50 €)



*

Yamato: Samstag, 19. August 2018, 19 Uhr, Tickets ab 35,30 €* (statt regulär ab 45 €)



*Ticketpreise zzgl. 1 € Ticketgebühr, solange der Vorrat reicht. Gilt nicht für bereits ermäßigte Tickets.

Tickets mit 25 % Rabat erhältlich in allen VVK-Stellen des Medienhaues Aachen (s. 1. Lokalseite). Bitte Abopluskarte bereithalten.