Körper und Geist in Einklang bringen

Unlängst hat sich die Pilates-Methode zu einem essenziellen Bestandteil der Trainings- und Therapiewelt entwickelt. Der Fokus liegt auf der Förderung einer aufrechten und gesunden Körperhaltung.

Diese wird mit Hilfe von funktionellem Training verbessert und gestärkt, um Rückenschmerzen und Haltungsprobleme zu vermeiden. Die Kräftigungsübungen für die Körpermitte und Stützmuskulatur sind problemlos in den Trainingsalltag zu integrieren und machen die Pilates-Methode für jeden Fitnessbegeisterten interessant. Dabei ist es ganz gleich, ob Sie die Übungen im Fitnessstudio, zu Hause, mit oder ohne Hilfsgeräte durchführen, da die Ausführung weder an einen bestimmten Ort, noch an bestimmte Hilfsgeräte gebunden ist. Die Pilates-Profis Stefanie Rahn und Christian Lutz haben das Werk „Pilates – Das Traininsgbuch“ verfasst. Stefanie Rahn kommt am 25. Januar nach Aachen, um unseren Lesern das Thema „Pilates“ in einem anschaulichen Fachvortrag samt Übungen näherzubringen. In der Lektüre aus dem Meyer & Meyer Verlag finden Sie eine Vielzahl an hilfreichen Übungen und gezielte Tipps. Machen Sie mit und bewerben Sie sich auf einen der wenigen verfügbaren Plätze und lernen Sie die Welt des Pilates mit allen Facetten kennen.

Fachvortrag

Termin: 25. Januar 2018, 19 Uhr

Ort: Zeitungsverlag Aachen, Kasino, Dresdener Str. 3

Leistungen: • Fachvortrag von Stefanie Rahn

• Vorstellung einiger Übungen

Bewerbung: Schriftlich bis 20.12. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Pilates“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 1.