Jede Menge Eisen vor der Hütte ...

In der saarländischen Stadt Völklingen gibt es ein ganz besonderes Industriedenkmal zu bestaunen.

Die Rede ist von dem bekannten Eisenwerk, Völklinger Hütte, die von 1873 bis 1986 in Betrieb war. Im Jahr 1994 wurde die Völklinger Hütte von der UNESCO zur Weltkulturerbe-stätte ernannt und ist seitdem ein Teil von derzeit 39 Welterbestätten der UNESCO in Deutschland. Ein Besuch in der Völklinger Hütte ist ein echtes Abenteuer: tief hinein geht es in die dunklen Gänge der Möllerhalle, hoch hinauf führt der Anstieg in luftige Höhe auf die Aussichtsplattform am Hochofen. Die Multimedia-Einführung in der Sinteranlage schickt Sie auf eine Zeitreise von den Anfängen der Völklinger Hütte bis in die Gegenwart im 21. Jahrhundert. Ein herrlicher Blick öffnet sich vom Dach der Erzhalle über die Stadt Völklingen und das aktive Werk der Saarstahl AG. Kommen Sie mit auf mehr als 7.000 Meter spannende Wege durch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte.

Termin: Sa. 26. August 2017

Zustieg Köln Hbf 7.39 Uhr, Ankunft Völklingen 11.41 Uhr, Rückf. 16.19 Uhr

Leistungen:

• An- und Abreise im nostalgischen 1. Klasse Sonderzug AKE-RHEINGOLD mit Aussichts-,Club- und Speisewagen

• Sitzplatzreservierung

• ca. 4,5 Stunden Aufenthalt in Völklingen

• Führung durch die Völklinger Hütte (ca. 1,5 - 2 Stunden)

• Persönliche AKE-Reiseleitung

Preis: 89,- € p.P./Abonnent 99 € p.P./Nicht-Abonnent

Buchung beim Veranstalter:

AKE Eisenbahntouristik, Kasselburger Weg 16, 54568 Gerolstein, Tel. 06591/94998700

Abopluskarte bereithalten.