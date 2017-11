Jecke Zeit in der LANXESS arena

Die fünfte Jahreszeit ist bald im Gange. Karnevalisten freuen sich bereits auf einen der Höhepunkte der aktuellen Session.

Im Februar 2018 kann erneut die Stimmung bei der Lachenden Kölnarena 2018 erlebt werden! Die Veranstaltungen garantieren einmal mehr beste karnevalistische Unterhaltung mit Stars der Kölner Karnevalsszene. Otto Hofners Lachende Kölnarena ist der Inbegriff für volkstümlichrheinischen Frohsinn. Die Veranstalter, die Gastspieldirektion Otto Hofner GmbH und die ARENA Management GmbH freuen sich mit ihren Gästen schon jetzt wieder auf eine karnevalistisch jecke Zeit. Diese unvergleichliche Großveranstaltung findet statt unter Mitwirkung des Festkomitees Kölner Karneval. Und Sie können live dabei sein. Aboplus ermöglicht Ihnen ein attraktives Angebot. Sie können dieses Ereignis an vier verschiedenen Terminen erleben. Ein hochwertiger Sitzplatz steht Ihnen dabei zur Verfügung. Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit, am reichhaltigen kölsch-rustikalen Buffet die zahlreichen herzhaften und schmackhaften Spezialitäten zu genießen. Vom „Halven Hahn“ bis zu „Himmel und Äd“ ist auf diesem Buffet alles zu finden. Wer Durst hat, kann diesen mit frisch gezapftem Kölsch oder diversen nicht-alkoholischen Getränken stillen. Bei der „Lachenden Kölnarena“ ist alles zu finden, was der Kölner Karneval zu bieten hat: Die Stars der karnevalistischen Musikszene, die traditionellen Garden, das Kölner Dreigestirn und die Besten der kölschen Rednerzunft. Über 500 Mitwirkende und zwei Orchester werden dabei sein, um das größte lachende und schunkelnde Karnevals-Event der Domstadt zu gestalten.

Vorteilspreis

Termine: 01. Februar 2018, 19 Uhr (Einlass ab 17.45 Uhr)

04. Februar 2018, 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)

07. Februar 2018, 19 Uhr (Einlass ab 17.45 Uhr),

08. Februar 2018, 19 Uhr (Einlass ab 17.45 Uhr)

Ort: LANXESS arena, Köln

Leistungen: • Hochwertiger Sitzplatz auf dem Balkon im Logenring

• Buffetteilnahme und Getränkeauswahl in der Loge (ab Einlass bis 24 Uhr, sonntags Getränke und Buffet nur bis 22 Uhr)

Preis: 99,- € p.P.(nur Abonnenten) regulärer Preis: 155,- €

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management – Vertrieb

Telefon 0221/8022215 (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva

Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begr. Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen