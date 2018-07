In der Freizeit mobil verreisen

Überall zu Hause sein. Freiheit und Flexibilität genießen – das macht die ganze Faszination des mobilen Reisens aus. Alle Freunde des Caravanings bekommen beim CARAVAN SALON Düsseldorf neun Tage lang einen einzigartigen Überblick über die Welt der mobilen Freizeit.

Über 600 Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarken präsentieren vom 25. August bis zum 2. September 2018 mehr als 2 100 Freizeit-Fahrzeuge. Daneben finden die Besucher in 13 Hallen und dem Freigelände wie gewohnt auch Zubehör, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Camping- und Reisemobilstellplätze sowie Reisedestinationen. Der CARAVAN SALON ist für Besucher und Aussteller das Highlight des Jahres und ist unbestritten „der“ Treffpunkt der Caravaning-Branche. Und Sie können einer dieser Besucher sein. Aboplus verlost insgesamt 20 Gutscheinkarten für E-Ticktes. Außerdem berechtigt das E-Ticket den Ticketbesitzer zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum und vom Messegelände in allen Verkehrsmitteln des VRR in der Preisstufe D (DB 2. Klasse).

Gewinnspiel

Bewerbung: Schriftlich bis 01.08. unter Angabe des Stichworts „Caravan“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 32. Zur Gewinnspielteilnahme werden Ihre Daten durch die Zeitungsverlag Aachen GmbH verarbeitet und dabei streng vertraulich behandelt. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter www.zeitungsverlag-aachen.de/datenschutz.