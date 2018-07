Im Sand pritschen wie die Profis

Deutschland ist eine Macht im internationalen Beachvolleyball-Zirkus. 2016 gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, 2012 schafften das Julius Brink und Jonas Reckermann in London. Sommer, Strand, Meer – die Sportart wirkt immer wie Urlaub.

„Beachvolleyball ist knallharte Arbeit“, sagt Bernd Werscheck. Der Mann muss es wissen. Schließlich ist er nicht nur der Sport-Direktor des DKB Beach Cups, bei dem am letzten Augustwochenende auf dem Jülicher Schlossplatz die Westdeutschen Meisterschaften ausgespielt werden. Werscheck, Lehrbeauftragter an der Sporthochschule Köln, hat Dürens Hallen-Volleyballer bis in die Champions League geführt und die beiden Ausnahme-Spielerinnen Susanne Lahme und Danja Müsch im Beachvolleyball zu den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Unsere Leser haben im Rahmen von Aboplus die exklusive Möglichkeit, an einem zwei- bis dreistündigen Beachvolleyball-Workshop teilzunehmen, den der Kreis Düren als Veranstalter des DKB Beach Cups unter der Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Spelthahn anbietet. Der Workshop findet statt am Donnerstag, 23. August, ab 16 Uhr auf dem Center Court in Jülich, auf dem zwei Tage später die Spiele um die Westdeutsche Meisterschaft (25./26. August) beginnen. „Ihr werdet mit viel Spaß in die Techniken der ‚geilsten Sportart der Welt‘ eingewiesen“, kündigt Workshop-Leiter Werscheck an. Teilnehmen können Interessierte an dem Angebot des Kreises Düren und des Zeitungsverlags ab einem Alter von 12 Jahren. Den Bewerbern sollte klar sein, dass Bewegung und Training anstrengend sind im feinen Quarzsand, der extra für das Turnier in Jülich aufgeschüttet wird. Die Bewerber für das kostenfreie Angebot werden zudem gebeten, mitzuteilen, ob sie Vorkenntnisse in Sachen Beachvolleyball mitbringen. Voraussetzung für die Teilnahme sind Vorkenntnisse allerdings nicht.

Jülich

Termin: 23. August 2018, ab 16 Uhr

Leistungen: • Beachvolleyball-Workshop mit Profi-Trainer Bernd Werscheck

Bewerbung: Schriftlich bis 01.08. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Beach“, Ihrer Kundennummer, Alter, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Benachr. in der KW 32. Sportbekleidung und ggf. Getränke sowie Verpflegung sind mitzubringen. Teilnahme auf eigene Gefahr.