Im AKE-RHEINGOLD die Heimat aus neuer Perspektive erkunden

Die Schönheit der eigenen Heimat aus einer neuen Perspektive erleben: komfortabel und bequem mit dem nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug möglich.

Der macht am 1. Juli Station in Aachen und begibt sich dreimal (morgens, mittags und nachmittags) auf seine rund 200 km lange Schnupperrundfahrt. Eine perfekte Gelegenheit, bei der große und kleine Eisenbahnfreunde zum günstigen Kennenlernpreis das Reisen mit dem AKE-RHEINGOLD hautnah erleben können.



Exklusiv ab Aachen



Die nostalgische Reise beginnt ab Aachen Hbf und führt über Herzogenrath und Geilenkirchen. Dabei geht’s nicht nur dicht entlang der niederländischen Grenze, sondern Sie passieren ebenfalls das ehemalige Aachener Revier als eine der ältesten Steinkohlebergbauregionen Europas. Weiter geht es über Mönchengladbach und Krefeld und die weitläufige Landschaft zwischen Rhein und Maas mit ihren Wiesen, Mooren, Heideflächen, Kopfweiden und Pappelalleen. Aber auch mittelalterliche Städte, liebevoll rückgewonnene Spuren römischer Vergangenheit, Wind- und Wassermühlen sowie Wasserburgen und -schlösser gibt es zu bestaunen. Der weitere Streckenverlauf führt durch Neuss in Richtung Köln. Vorbei an den Bahnstationen Köln-Nippes und Köln-Ehrenfeld geht es über Düren wieder Richtung Aachen.

Als besonderes Highlight erhalten Sie einen Einblick in die Gastronomie des AKE. Sie haben exklusiv die Gelegenheit, sich während der Fahrt mit einem leckeren RHEINGOLD-Frühstück, einem reichhaltigen Mittagessen oder mit Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen.



Vorteilspreis

Termin: Sonntag, 1. Juli, ab AC Hbf.

Tour 1: Abfahrt 8:53 Uhr

Tour 2: Abfahrt 12:53 Uhr

Tour 3: Abfahrt 15:55 Uhr



Leistungen:

• ca. 2,5-stündige Rundfahrt im nostalgischen 1.Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen

• Sitzplatzreservierung

• Live-Moderation zu den Sehenswürdigkeiten

• Persönliche AKE-Reiseleitung



Preis: 39,- € p.P. im AKE-RHEINGOLD-Großraum- oder Abteilwagen



39,- € p.P. im AKE-RHEINGOLD-Speisewagen (buchbar nur in Verbindung mit Fakultativleistung wie z.B. Frühstück)





89,- € p.P. im AKE-RHEINGOLD-Aussichtswagen inkl. eines Begrüßungssekts (begrenztes Platzkontingent)



Fakultativ buchbar:

Sekt-Frühstück im AKE-RHEINGOLD-Speisewagen: 15,- € p.P.,

Mittagessen im AKE-RHEINGOLD-Speisewagen: 20,- € p.P.

Kaffee und Kuchen im AKE-RHEINGOLD- Speisewagen: 10,- € p.P.

Detaillierte Informationen zu den Speiseangeboten finden Sie unter www.azan-aboplus.de



Buchung: AKE-Eisenbahntouristik, Kasselburger Weg 16, 54568 Gerolstein, Tel. 06591-94998700