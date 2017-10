Hochspannung beim Biathlon auf Schalke

Auch dieses Jahr bebt die Veltins-Arena wieder, wenn am 28. Dezember Weltklasse-Biathleten um den Titelgewinn der 16. World Team Challenge kämpfen.

Für die deutschen Mannschaften gilt es, den Doppelerfolg vom Vorjahr zu verteidigen! 2500 Kubikmeter Schnee verwandeln das Stadion in Gelsenkirchen in eine Winterlandschaft. Weltweit gibt es keine andere Biathlon-Veranstaltung, die an einem Tag mehr Besucher anlockt.

Atemberaubende Stimmung

Bis zu 50 000 Fans sorgen für eine atemberaubende Stimmung. Selbst bei den Sportlern stellt sich Gänsehaut-Feeling ein, wenn Sie nach ihrer Runde im Außenbereich mit kräftigen Schüben durch den Tunnel fahren und sich der anschwellenden Geräuschkulisse in der Arena nähern. Genießen Sie die perfekte Mischung aus Spitzensport und Entertainment-Programm mit Live-Musik und Feuerwerk. Teilnehmer der Abotour fahren im modernen Reisebus am Vormittag nach Gelsenkirchen. Mit einem Begrüßungsumtrunk im „Bistro Auf Schalke“ und einem Besuch im weihnachtsmarktähnlichen Winterdorf stimmen Sie sich auf den Tag ein. Den Wettkampf verfolgen Sie von Sitzplätzen im unteren Rang der VELTINS-Arena. Nach dem spektakulären Indoor-Feuerwerk macht man sich gegen 21 Uhr auf die Heimreise. Diese Veranstaltung eignet sich auch hervorragend als außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk.

Abotour

Termin: 28. Dezember 2017

Abfahrt: ca. 10.30 Uhr AC, ca. 11 Uhr DN

Ort: VELTINS-Arena auf Schalke

Leistungen:

• Busfahrt im modernen Reisebus von Aachen (Zustieg Düren) nach Gelsenkirchen und zurück

• Top Sitzplatz-Ticket im Unterrangder VELTINS-Arena

• Begrüßungsumtrunk und kleiner Imbiss im Bistro „Auf Schalke“

• 1 Sitzkissen als Willkommensgeschenk

• Reiseleitung

Preis: 129,- € p.P. (für Abonnenten), 139,- p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Infos und Anmeldung: AB-SportEvent, Preußenstraße 18, Schifferstadt, Tel. 06235/929 646 info@ab-sportevent.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten.