Hengstparade live

Fahren Sie am 16. September mit uns im bequemen Reisebus durch das schöne Münsterland ins traditionsreiche Landgestüt Warendorf. Dort angekommen nehmen Sie an einer Gestütsführung unter sachkundiger Leitung teil.

Das Nordrhein-Westfälische Landgestüt blickt auf eine über 180-jährige Geschichte zurück. Insgesamt bietet es Platz für rund 160 Pferde. Ein ganz besonderes und einmaliges Veranstaltungs-Highlight sind die berühmten Warendorfer Hengstparaden. In historischen Paradeuniformen stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landgestüts in 20 Schaubildern rund 100 Zuchthengste vor. Ob unter dem Sattel, an der Hand oder vor der Kutsche, in einem abwechslungsreichen Programm zeigen sie die ganze Vielfalt des Pferdesports. „Römische Quadrigen“ und „Kaltblutkoppeln“ wechseln mit anspruchsvollen Dressur- und Fahrvorführungen ab. Neben dem Besuch der Hengstparade beinhaltet die Tagesfahrt außerdem einen Spaziergang durch die reizvolle Warendorfer Altstadt und ein Buffet-Mittagessen im historischen Brauhaus „Warintharpa“.

Abotour

Termin: 16. September 2018

Leistungen: • Busfahrt ab AC, Zustieg DN • Eintrittskarten Kat. 1 (Sitzplatz überdacht) für die Hengstparade Warendorf • Gestüts- und Stadtführung Warendorf • Buffetessen im Brauhaus Warintharpa • Sitzkissen als Willkommensgeschenk • Reiseleitung

Preis: 129,- € p.P. (für Abonnenten)

149,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Infos und Buchung:

Spaß am Pferd, Preußenstraße 18, 67105 Schifferstadt

Telefon 06235/929644

E-Mail: info@spassampferd.de

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.