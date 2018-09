Glücksmomente des Auges erleben

Einen fotografischen Leckerbissen für die Freunde der Straßenfotografie und des Bildjournalismus gibt es ab dem 5. Oktober bis zum 6. Januar im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum zu sehen.

Erstmals in Deutschland gibt es eine große Retrospektive des französischen Fotografen Marc Riboud zu sehen. Die Kuratorin Sylvia Böhmer, die es mit sehr großem Engagement und mit freundlicher Unterstützung des Deutsch-Französischen Kulturinstituts Aachen wieder geschafft hat, eine derartige Bilderschau zu realisieren, sieht in der Ausstellung eine längst überfällige Würdigung des 2016 verstorbenen Franzosen. Riboud erhielt zahlreiche Ehrungen und Preise. Seine Fotografien waren in Frankreich in zahlreichen Präsentationen zu sehen, sowie in anderen europäischen Ländern sowie in New York, Shanghai und Tokyo. Er veröffentlicht in Magazinen wie Paris Match, Life, Stern und Geo. Aufsehenerregende Reportagen und Bücher entstanden mit faszinierenden Aufnahmen aus einer bis dahin für Ausländer oftmals nicht zugänglichen Welt. Marc Riboud wurde als „Humanist, der das Leben liebte“, beschrieben, der gerne seine Bilder auch „Glücksmomente des Auges“ nannte. Die Schönheit des Augenblicks festzuhalten war sein Ziel, wo auch immer er hinreiste. „Bilder machen“, sagte der 2016 in Paris verstorbene Riboud, „das heißt, das Leben in jeder Hundertfünfundzwanzigstel Sekunde voll auszukosten“. Für unsere interessierten Abonnenten gibt es die Möglichkeit, an einer exklusiven Führung durch die etwa 140 Werke umfassende Ausstellung im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum teilzunehmen. Am Freitag, 26. Oktober, wird die Kuratorin Sylvia Böhmer unsere interessierten Leserinnen und Leser exklusiv durch die Ausstellung führen und die Werke erklären.

Führung

Termin: 26. Oktober 2018, 17 Uhr

Ort: Suermondt-Ludwig-Museum, Wilhelmstraße 18, Aachen

Leistungen: • Führung mit Sylvia Böhmer

Bewerbung: Schriftlich bis 05.09. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Riboud“. Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Begrenztes Kontingent. Benachr. in der KW 40. Eigene An- und Abreise.